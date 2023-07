VIDEO | Paura a piazza Venezia: albero crolla a due passi dal Campidoglio

Paura in pieno centro a Roma. Un albero è crollato, letteralmente sradicato dal terreno, in piazza San Marco, nei giardini che affacciano su piazza Venezia e l'Altare della Patria, a pochi passi dal Campidoglio. Sul posto il servizio giardini di Roma Capitale, gli agenti della polizia locale e l'assessore all'ambiente del I Municipio, Stefano Marin.

Quell'area spesso è frequentata da turisti che cercano refrigerio all'ombra, un affaccio nel cuore della città. Fortunatamente questa mattina non c'era nessuno e l'albero crollato non ha coinvolto quindi nessun passante. Una tragedia sfiorata, un sospiro di sollievo. Dalle immagini si notano le condizioni delle radici delle piante e altri due alberi con il tronco tagliato alla base, forse perché pericolanti. Non è il primo caso di alberi crollati a Roma. Nella mattinata di oggi un ramo è caduto in viale Ostiense, il giorno prima ai Parioli.