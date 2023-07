Chiusa la via Ostiense: ramo si spezza e cade in strada. E nella notte un'auto ha abbattuto un lampione

Stanotte il palo della luce, stamattina un grosso ramo spezzatosi e precipitato vicino un'auto in sosta, entrambi caduti sulla carreggiata. Queste le cause che hanno portato, nel primo dei due casi, alla chiusura della via Ostiense. Inevitabili alle prime ore del mattino di giovedì 13 luglio ingorghi e disagi, nel tratto di strada che va da San Paolo a Garbatella. L'interdizione all'altezza del ponte Settimia Spizzichino.

Auto abbatte palo della luce

Ad aprire le danze un incidente stradale. Alle 4:30 infatti il conducente di un'auto - una Ford Focus - ha perso il controllo della vettura mentre si trovava sulla via Ostiense all'altezza della Garbatella. Scontratosi con un veicolo in sosta ha poi terminato la propria corsa contro un palo della luce, abbattendolo. Illeso l'automobilista non è dovuto ricorrere alle cure mediche. Sul posto gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale a lavoro per accertare la dinamica del sinistro, che hanno poi richiesto l'intervento alla ditta competente per il ripristino e la messa in sicurezza del palo dell'illuminazione.

Rame caduto sull'Ostiense

Quattro ore dopo, alle 8:30 di stamattina, un'altra pattuglia di caschi bianchi si è spostata poco distante. All'altezza del civico 377 della via Ostiense dove un grosso ramo si è spezzato cadendo in strada. Sfiorata una Renault Clio regolarmente in sosta, il tronco è finito al centro della carreggiata. Da qui i rallentamenti con il traffico deviato sul posto. A San Paolo anche il personale del servizio giardini di Roma Capitale.