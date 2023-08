VIDEO | Discarica abusiva in fiamme: si lavora alla bonifica di Ponte Mammolo

Forze dell’ordine, giunta municipale, servizi sociali e addetti della Pet in time (servizio di soccorso e tutela degli animali). Primo sopralluogo tecnico sul luogo dell’incendio che lo scorso 4 agosto ha bruciato una grande discarica abusiva a Ponte Mammolo. Sul posto anche i tecnici di Ama e Porcarelli, azienda privata di gestione e smaltimento dei rifiuti, per verificare e quantificare quanto va portato via.

Qui c’è in effetti di tutto: suppellettili, bombole di gas, auto e furgoni, per citare quel poco che non è stato ridotto in cenere. “La bonifica richiederà ingenti risorse, senza dubbio - spiega il presidente del IV municipio di Roma, Massimiliano Umberti -. Ma questa bonifica era già nei piani ed è un intervento che i cittadini di zona attendono da anni. Prosecuzione di un lavoro di bonifica sulle sponde dell’Aniene che abbiamo già iniziato sull'altro lato del fiume. Quindi è fondamentale per noi intervenire in tempi certi”.

Umberti specifica che la bonifica riguarderà anche le baracche e le case abusive presenti sull’area, con una popolazione di cui non si hanno, almeno al momento, numeri certi: “Ci sono i servizi sociali proprio per questo - continua Umberti -, per cercare di garantire assistenza a chi ne ha bisogno”.

“Non c’è pericolo per la salute e i dati di Arpa parlano di una qualità dell’area salubre - spiega Dino Bacchetti, assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica e Patrimonio del IV municipio di Roma -. Stiamo usando le mascherine unicamente perchè camminando all’interno dell’area bruciata potremmo alzare della polvere. Lo dico per tranquillizzare i cittadini”.

Il sopralluogo va anche oltre l’area coinvolta nell’incendio. Proprio perchè, l’idea, è che la discarica si estenda di molto. Accumulo di rifiuti di ogni genere scaricati qui per anni.