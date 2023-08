Incendio a Ponte Mammolo, brucia discarica abusiva: fumo e lingue di fuoco visibili in diversi quartieri

Una colonna di fumo alta diversi metri con lingue di fuoco che si potevano vedere da chilometri di distanza. Paura a Roma per un maxi incendio che si è sviluppato nella notte a Ponte Mammolo e visibile nelle zone di Colli Aniene, Pietralata, Casal Bruciato, San Basilio, Casal Bertone e Tiburtino. A bruciare una discarica abusiva.

L'incendio, da quanto appreso, è scoppiato intorno alle 23:30 di giovedì tre agosto. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di cinque autobotti, carro schiuma e TA/6. Epicentro dell'incendio uno spazio all'altezza del civico 61 di via di Ponte Mammolo. Il vasto incendio ha coinvolto cumuli di rifiuti all'interno di una grossa discarica abusiva di materiale vario, con le fiamme che hanno distrutto anche diverse baracche.

Sono tutt'ora in corso le operazioni di spegnimento, poi seguiranno le operazioni di bonifica. Sul posto anche la protezione civile, il nucleo gos di vigili del fuoco, la polizia di Stato, i carabinieri, il 118 e l'Arpa Lazio per i campionamenti dell'aria. Le fiamme non hanno coinvolto i palazzi. Nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato.