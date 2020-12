VIDEO | Tra vecchi e nuovi poveri, ecco la nuova "guida Michelin dei poveri" di Roma

“Il Covid ha senza dubbio aggravato la situazione, con richieste di aiuto aumentate di almeno due volte e mezzo, mentre le strutture necessarie per i senza fissa dimora restano insufficienti”. Il presidente della Comiunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, presenta la nuova edizione di “DOVE mangiare, dormire, lavarsi”, 265 pagine di indirizzi utili per chi vive per strada, meglio conosciuta come la “Guida Michelin dei poveri”.

Con l’occasione ricorda la situazione di impoverimento dovuta anche alla pandemia: Categorie di lavoratori rimasti scoperti dal sistema di walfare, come gli addetti al turismo, ma anche allo spettacolo e alla cultura - sottolinea Impagliazzo -. Serve meno burocrazia per aiutare chi ne bisogno, fortuna che il volontariato arriva”.

A raccontare le loro esperienze ci sono Sergio e Carmine, due persone che la strada l’hanno vissuta sulla loro pelle e che oggi sono diventati volontari.

Impagliazzo ha anche evidenziato le carenze dei servizi per i senza dimora all’inizio di un inverno nella città di Roma: “Ci appelleremo al Prefetto per fare in modo che cordini gli enti locali nel reperire strutture utili, come le vecchie caserme o gli hotel rimasti vuoti”. Mentre per i giorni di festa, la Comunità sta lanciando #Natalepertutti che anche quest’anno, nel rispetto delle norme anti-Covid, passerà insieme a migliaia di poveri e fragili in Italia e nel mondo, sostenuto dalla campagna sms solidale “Sarà un Natale diverso, ma con gli amici di sempre”.