VIDEO | La vita di strada nei racconti di Sergio e Carmine: "Ogni anno te ne toglie cinque"

La perdita del lavoro e della famiglia. Quel cadere piano piano ai margini della società, tra gli invisibili. Dove la tua unica compagna di vita è la solitudine. Dove ogni giorno si lotta per la sopravvivenza che, nel caso di chi è costretto a vivere per strada, inizia al mattino presto: liberare l'alloggio di fortuna mentre la città si sveglia, la corsa per trovare un pasto caldo, il girovagare senza meta in attesa che arrivi la notte, per riposare.

Sergio è toscano, oggi ha 78 anni ma a Roma ci arriva da ragazzo. Quando con la perdita di tutto quello che aveva ha iniziato a vivere alla giornata. Carmine è romano, di anni ne ha 57, ed è proprio lui a ricordare quanto la vita di strada “per ogni anno te le leva cinque, è dura”. Li incontriamo in occasione della presentazione della nuova "guida Michelin dei poveri” della Comunità di Sant'Egidio

Sergio e Carmine raccontano l’incontro con i volontari della Comunità e quell’aiuto ricevuto che ora vuole essere restituito agli altri: “Credo di poter portare avanti la mia esperienza - spiega Sergio -, cercare di evitare che altri facciano i miei stessi errori”.