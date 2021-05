VIDEO | "Buon compleanno Alitalia", il flash mob dei lavoratori a piazza del Popolo

Era il 5 maggio del 1947 quando il primo volo Alitalia lanciò di fatto la nascita della compagnia. 74 anni anni dopo i suoi lavoratori si riuniscono a piazza del Popolo per festeggiare questo compleanno, che sa di futuro incerto per la compagnia di bandiera.

Sono un migliaio. Tutti in divisa e allineati, con i palloncini dei colori del tricolore italiano in mano. Palloncini che vengono liberati in cielo accompagnati dai fumogeni - verde, bianco, rosso - con la volontà di dire: “Non svendete la compagnia di bandiera, Alitalia è pronta per il rilancio del Paese”.

Decine i messaggi di solidarietà degli artisti trasmessi dal maxi schermo allestito sotto al Pincio: da Renzo Arbore a Giancarlo Magalli, ques'tultimo sfoggia le sue carte Millemiglia. Poi l’augurio della sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Faremo il possibile per salvare la compagnia di bandiera”.

Un compleanno amaro, un festeggiamento sentito. Quella divisa indossata con orgoglio che vuole racchiudere un messaggio espresso su un cartello in particolare, tra i tanti esposti in piazza: “Alitalia 2021, to be continue”.