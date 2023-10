VIDEO | Dentro il Tecnopolo di Roma, tra eccellenze tecnologiche e nuove aperture

Su una superficie di circa 70 ettari, sono 150 le aziende che hanno scelto di investire al Tecnopolo di Roma, con circa 2500 dipendenti in totale. Aziende all’avanguardia sul campo delle tecnologie, alcune leader sul panorama nazionale o che da start up sono diventate negli anni grandi imprese quotate in borsa. Con la grande sfida di ospitare nell’immediato futuro collossi come Aruba e Thales Alenia Space.

Passeggiando tra le strade del tecnopolo tiburtino sembrano ormai lontane le difficoltà incontrate in passato per la sua realizzazione. Un’oasi, è il caso di dire, dove 'modernità', degli edifici e di quanto si progetta, sembra essere la parola d’ordine. “Raccogliamo i frutti di un lungo e duro lavoro di selezione delle imprese che stanno contribuendo a rendere il polo attrattivo anche per aziende più grandi che stanno arrivando qui”, sottolinea il direttore di Tecnopolo Spa, Gianluca Sammaritano.

“Come si può vedere il Tecnopolo di Roma è vivo ed è per questo che come Roma Capitale stiamo facendo la nostra parte per accelerare gli iter edificatori - spiega Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica del Comune di Roma -. Ed è quindi con grande soddisfazione che seguiamo l’evoluzione di quest’area, grande opportunità di crescita e sviluppo per la nostra città”.