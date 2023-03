Verso il Roma Technopole: inizia la corsa per "l'ecosistema di innovazione" a Pietralata

Oltre un miliardo di euro tra Pnrr e fondi regionali per realizzare il Rome Technopole, a Pietralata. E se tutto andrà secondo i piani, diventerà un centro di eccellenza per studenti, ricercatori e scienziati non solo di Roma e del Lazio, ma di tutta Italia e anche con uno sguardo all'Europa. Il 1° marzo è iniziata la due giorni del "kick-off meeting" del progetto, nell'aula magna della Sapienza.

Il progetto di innovazione da 110 milioni di euro

"E' l'ecosistema dell'innovazione che ha messo insieme enti di ricerca, università, Regione, Roma Capitale, Unindustria e le camere di commercio - spiega la Rettrice Antonella Polimeni riferendosi a una prima fase del progetto da 110 milioni di euro - un grande sforzo di sintesi per mettere a frutto le energie potentissime che il nostro territorio possiede e che per la prima volta vengono messe tutte a sistema".

Chi fa parte del Roma Technopole

A prendere parte al progetto, il cui primo atto è stata la costituzione della Fondazione Roma Technopole l'8 giugno scorso, oltre alle sei università di Roma e del Lazio (Tor Vergata, Roma Tre, Luiss, Tuscia, Cassino e il Campus Biomedico) e i due enti locali principali, anche i 4 enti di ricerca nazionali (CNR, Enea, INFN e ISS), Inail, la Camera di Commercio di Roma e poi venti aziende tra cui Leonardo, Acea, Aeroporti di Roma, Eni e Unicredit. "Le università hanno lavorato in maniera sinergica e questa attività di sinergia delle università statali e non statali del Lazio, è molto importante - ha aggiunto Polimeni -. È la prima volta che siamo tutte insieme per definire un modello per l'alta formazione universitaria, la ricerca e la trasformazione tecnologica".

I numeri del progetto: raddoppio dei laureati e 1.500 borse di studio

Secondo le previsioni, in 5 anni raddoppieranno i laureati in master nelle aree di specializzazione, si svolgeranno il 70% delle attività di ricerca in stretta collaborazione tra università, centri di ricerca e aziende, avverrò un potenziamento di laboratori, saranno erogate 1.500 borse di studio biennali e verranno assunti 800 nuovi ricercatori e tecnologi.

Gualtieri: "Roma e il Lazio sono luoghi dove la ricerca è eccellenza"

"Il Pnrr in Italia non avrà successo se quello di Roma e del Lazio non avrà successo - il commento di Gualtieri -. Con un progetto di questa qualità ci candidiamo ad avere ricadute molto positive e proiettiamo Roma e il Lazio verso una stagione competitiva. Il Pnrr ha un posto speciale nel mio cuore, proprio perché ricordo le circostanze drammatiche in cui è nato - prosegue il Sindaco - . Abbiamo immaginato di dedicare una parte importante di queste risorse alla ricerca perché senza ricerca e innovazione il nostro paese non può realizzare quel salto di qualità di cui ha bisogno. Stiamo rispettando le 'milestone': progressivamente questa costruzione sta prendendo forma". Sul Rome Technopole, Gualtieri ha aggiunto che il progetto "mette a sistema la capacità di ricerca, potenziandola. Roma e il Lazio rappresentano luoghi dove la ricerca è di eccellenza, soprattutto in alcuni ambiti".

Unindustria: "Massimo sforzo e impegno"

"Quella di oggi- ha detto Camilli, presidente di Unindustria, tra i promotori del progetto - è una manifestazione di avvio e di presentazione delle prime attività che stiamo facendo con la fondazione Roma Technopole, che si è costituita lo scorso anno ed è partita nel mese di settembre. Stiamo facendo il massimo sforzo, e ci stiamo mettendo il massimo impegno per rendere operativa e concreta l'iniziativa di creare una collaborazione tra il mondo dell'alta formazione universitaria e della ricerca e quello delle imprese. Può essere un'opportunità molto importante per i nostri giovani, per le nostre imprese e per dare un contributo allo sviluppo e alla crescita non soltanto della nostra regione ma di tutto il Paese".