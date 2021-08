VIDEO | Caditoie e tombini completamente ostruiti da foglie, aghi di pino e rifiuti

Ecco la situazione di via Prenestina, comune a molte altre importanti arterie della città. Il timore è di dover rivedere scene di forti allegamenti in caso di acquazzoni estivi

Foglie secche e aghi di pino. Ma anche rifiuti di ogni genere, comprese le mascherine. Questo è quanto si può trovare nelle caditoie lungo via Prenestina, dove sono davvero rare quelle rimaste non ostruite in questo modo.

Così dall’incrocio con viale Palmiro Togliatti fino a Porta Maggiore, tratto che Roma Today ha voluto controllare nella mattinata di oggi, lunedì 2 agosto, a seguito di numerose segnalazioni.

Il timore è quello di dover rivedere le scene dello scorso 8 giugno, quando in due ore di nubifragio Roma è stata messa in ginocchio per gli allagamenti, visto che il periodo estivo è ormai soggetto a bombe d’acqua e forti piogge.