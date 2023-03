La Diocesi di Roma celebra la giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri

Venerdì 24 marzo 2023 la Diocesi di Roma celebra la trentunesima Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri. Lo slogan scelto è “Di me sarete testimoni”.

La giornata con orazione e digiuno, sarà occasione per la Chiesa di Roma per fare memoria dell’anniversario della morte dell’arcivescovo di San Salvador, sant’Oscar Arnulfo Romero, ucciso brutalmente nel 1980 mentre celebrava Santa Messa ma anche come ricordo dei missionari/e martiri scomparsi in questi anni. Solo nel 2022, secondo l’agenzia Fides sono stati uccisi nel mondo 18 missionari/e: 12 sacerdoti, 1 religioso, 3 religiose, 1 seminarista, 1 laico. Il numero più elevato è stato registrato in Africa, dove sono stati uccisi 9 missionari (7 sacerdoti, 2 religiose), seguita dall’America Latina, con 8 missionari uccisi (4 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 1 seminarista, 1 laico) e quindi dall’Asia, dove è stato ucciso 1 sacerdote. L’orazione e il digiuno saranno solo una parte della cerimonia di ricordo dei missionari martiri.

Giovedì 23 marzo sempre legato al ricordo dei missionari e martiri è stato inaugurato il Memoriale dei Nuovi Martiri del XX e XXI presso la basilica di San Bartolomeo all’Isola, alla presenza del cardinale vicario Angelo De Donatis. L’esposizione ispirata alla Martyria si deve al lavoro svolto dalla Comunità di Sant’Egidio.