VIDEO | Municipio IV, ballottaggio Umberti-Santoro: i candidati rispondono sulle piste ciclabili

Quali soluzioni per la corsia preferenziale di via Tiburtina

Dopo il caos della preferenziale di via Portonaccio, la via Tiburtina può accogliere una preferenziale o un percorso per I tram?

Massimiliao Umberti: “É prevista nel programma del candidato sindaco Roberto Gualtieri, la tramvia Santa Maria del Soccorso – piazzale del Verano. Può avvenire. Sulla preferenziale il problema è la pista ciclabile che dovrebbe essere costruita, forse potremmo farla aerea”

Roberto Santoro: “Non capisco I marciapiedi grandissimi realizzati lungo la via Tiburtina. Nel progetto non sono state messe le piste ciclabili e non si possono mettere in corso d’opera. La pista ciclabile doveva unire Torraccia al parco dell’Aniene, ma non è mai stata fatta”.