Il Municipio batte cassa alla Regione: servono fondi per riqualificare l'area dell'ex mercato

Il Municipio Roma IV batte cassa all’assessorato all’Urbanistica della Regione Lazio: occorrono fondi per riqualificare viale Stefanini, nel quartiere Pietralata. “Considerata l’operazione di restyling che abbiamo avviato nei quartieri colpevolmente dimenticati in questi anni – ha detto a Roma Today Dino Bacchetti, assessore all’Urbanistica del Tiburtino – ci sembra improcrastinabile la richiesta di intervento finalizzata a sanare anche l’area adiacente piazza Sacco”.

Viale Giuseppe Stefanini – che collega piazza Sacco a via Michelotti, nel quartiere Pietralata – è stato per oltre 50 anni sede del mercato. Nel settembre del 2019, considerate le condizioni fatiscenti dei banchi e il completamento della nuova struttura mercatale di via del Cottanello – sono iniziate le operazioni di smantellamento delle postazioni. Nei progetti della precedente amministrazione, l’area – una volta sgomberata – avrebbe dovuto diventare un salotto urbano con ‘panchine e alberature’ come anticipato, in quella occasione, dagli assessori municipali ai nostri taccuini. Del mercato costruito nel 1966 che da fiore all’occhiello del quartiere è diventato poi simbolo di degrado, oggi resta solo una landa desolata in mezzo alle due file di palazzine popolari.

La riqualificazione della piazza, secondo le richieste del Municipio IV, prevede: la demolizione dei cigli stradali e la fresatura dell'intera superficie della piazza, gli scavi per piantumazione di alberi. E ancora la realizzazione di cigli stradali, rifacimento della piazza, pavimentazione, panchine e cestini portarifiuti. “La proposta di progetto unitario di riqualificazione urbanistica di viale Giuseppe Stefanini va a completare gli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale di viale Giuseppe Stefanini, via Giovanni Michelotti, via Giovanni Capellini, già finanziati per l'importo di € 724.284,00 e di via Matteo Tondi, via Ludovico Pasini e via Castel Paterno per € 855.972,00” ha concluso Bacchetti.