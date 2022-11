Scritte e simboli sulle serrande del circolo Pd. I militanti: “Non ci spaventano”

Una scritta con ‘Letta, La Russa Ti Schifa', simboli massonici, Ku Klux Klan, Battaglione Azof e Croce di Ferro. È questa l’amara sorpresa che i militanti del Partito democratico di Pietralata, nel Municipio Roma IV, hanno trovato nella mattina di mercoledì in via Michelotti, sulle serrande del circolo territoriale. “Non ci lasceremo intimidire” è il commento di Sarah Pelliccia, segreteria del circolo Pd Pietralata di Roma e consigliera municipale. A esprimere solidarietà anche il gruppo Fratelli d’Italia del Tiburtino: “Esprimiamo profondo disappunto per le scritte vandaliche”.

Non è la prima volta che i circoli del Partito democratico del Tiburtino diventano bersaglio di vandali. È successo già nell’ottobre del 2018 quando ignoti hanno disegnato la scritta ‘Infami’ davanti alla sede del Pd di via di Grotta di Gregna, tra i quartieri Tiburtino III e Colli Aniene. Altri episodi simili si sono verificati in diverse zone di Roma. L’anno successivo, nel 2019, un’altra scritta è comparsa sulla serranda del Partito in via dei Giubbonari. Nel febbraio scorso, invece, è stata presa di mira la serranda del partito a Nuovo Salario. La stessa sede di via Michelotti è stata, in passato, oggetto di atti vandalici. “Noi non ci lasceremo intimidire e proseguiremo democraticamente ad esporre le nostre idee e le nostre proposte per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il nostro circolo da sempre ha significato un presidio democratico per i cittadini del quartiere. Ringraziamo le cittadine e i cittadini che da questa mattina ci stanno esprimendo solidarietà” ha detto Sarah Pelliccia, segreteria del circolo Pd Pietralata di Roma.

Non è mancata la solidarietà anche da parte del gruppo di Fratelli d’Italia del Tiburtino. In una nota congiunta, Giovanni Ottaviano, dirigente romano di Fdi, Luca Scerbo, capogruppo Fdi al IV Municipio, Roberto Santoro, Costanza Onofri, Matteo Mariani e Giorgio Sperandio, consiglieri municipali Fdi hanno detto: “Ribadiamo la nostra ferma condanna di tutti gli atti di intolleranza che in questa fase politica tendono a destabilizzare l’equilibrio democratico proprio della società civile italiana, come quelli subiti recentemente dal Presidente del Consiglio On. Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato On. Ignazio La Russa. Il nostro auspicio è che tutti i partiti si adoperino per isolare coloro che con atti intimidatori, mirano a contrastare la partecipazione democratica delle persone alla vita politica della Nazione”. I militanti e gli attivisti del Partito democratico si sono dati appuntamento nel pomeriggio di mercoledì per ripulire la serranda dalle scritte.