VIDEO | Elezioni municipio IV: intervista a Massimiliano Umberti, candidato presidente per il centrosinistra

Abbandono dell’ex fabbrica di Penicillina sulla via Tiburtina, dell’ex Cinema Puccini e di altre strutture. Gli interventi urbanistici a Casal Bertone e le opere pubbliche attese da anni. L’assenza di cinema e teatro in un territorio che conta circa 180mila abitanti. Massimiliano Umberti, il candidato presidente del Municipio IV per il centrosinistra, in vista della prossima tornata elettorale ha risposto alle domande di RomaToday.

Abbandono dell’ex fabbrica di penicillina e altri immobili. Quali azioni metterebbe in campo per scrivere la parola fine a queste situazioni?

La precedente amministrazione ha buttato soldi senza risolvere il problema. Non si risolve così. L’area va bonificata. Se Roma ottenesse l’Expo 2030 sarebbe opportuno che i primi padiglioni venissero costruiti nella struttura. Per gli altri abbiamo in mente rigenerazione urbana.

Interventi urbanistici a Casal Bertone e opere pubbliche attese da anni. Quali interventi.

Il mercato di via Pollio è un problema che contiamo di risolvere in un anno. Zona antistante nei pressi dell’isola ambientale per parcheggio.

Un territorio di circa 180mila abitanti senza cinema né teatri

Bisogna intervenire, la cultura significa lavoro, elevare tutti coloro che vivono il municipio. Nei prossimi cinque anni porteremo a casa anche questo.

Preferenziali su via Tiburtina

Come da programma di Gualtieri ci sarà la tramvia Santa Maria del Soccorso-piazzale del Verano. Non c’è spazio per la pista ciclabile sulla via Tiburtina.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)