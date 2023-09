Il nuovo format Todis Rione apre anche Prati

Sul Lungotevere Michelangelo 8C ha aperto Todis Rione Prati “La via Gustosa”, il terzo punto vendita dell’azienda col nuovo formato innovativo dopo Todis Rione Colonna e Todis Rione Trastevere.

Questa catena di supermercato è dedicata ai 22 rioni di Roma e ogni punto vendita prende il nome del rione che lo ospita. L’obiettivo è quello di ottimizzare l’esperienza del cliente residente e dei turisti.

Il locale di 300 mq è caratterizzato da un’accurata ricerca dei dettagli, luci calde, e l’utilizzo del legno per immergere il cliente nello storico quartiere capitolino. Ampio spazio alla tecnologia con la presenza di video lead e un device per poter visionare tutte le caratteristiche dell’offerta vinicola. Presente un totem per ricaricare il telefono, fare pagamenti PagoPA, comprare Gift Card e la possibilità di ritirare pacchi nell’Amazon Locker completano l’esperienza d’acquisto. Nel nuovo punto vendita Todis Rione, inoltre, la comunicazione al cliente è rigorosamente bilingue (italiano e in inglese) il tutto enfatizzato da un friendly tone of voice che richiama modi di dire tipici italiani.

Massimo Lucentini, Direttore Generale Todis sottolinea come la direzione del Todis Rione Prati è quella di essere un punto vendita smart e che può contare su un Assortimento più snello, incentrato sul segmento Premium e con un focus sul “Food to Go. “Un concept più vicino alle differenti richieste dei clienti per un acquisto facile e informale, con prodotti pronti per pasti veloci” - queste le parole del direttore generale che aggiunge - “L’apertura di questo nuovo punto vendita rappresenta un ulteriore tassello della nostra strategia sviluppo per incrementare la nostra presenza nel cuore dei centri urbani”.