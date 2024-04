Sopra il Mercato Trionfale apre una nuova aula studio: tutti i dettagli

Lunedì 29 aprile alle ore 15:00 sarà inaugurata l’Aula Studio Trionfale, lo spazio di lettura e studio che sorgerà sopra il più grande mercato coperto di Roma, il “Trionfale” (via Andrea Doria).

Lo spazio potrà contare su 50 postazioni studio e 40 lettura, un luogo dotato di poltrone e tavolini bassi, nella quale giovani e meno giovani potranno riunirsi per eventi culturali. L’area nasce come ampliamento della piccola biblioteca Giordano Bruno (sita in via Giordano Bruno, ndr) incapace di accogliere la grande richiesta della popolazione della zona che chiedeva sempre più spazio per attività culturali.

Miguel Gotor assessore alla cultura di Roma aveva dichiarato lo scorso febbraio 2024: “Il tema dell’ampliamento della Biblioteca Giordano Bruno era aperto da molti anni e attendeva una risposta. Come sede ideale abbiamo scelto un immobile al Mercato Trionfale di proprietà comunale, mai utilizzato e sul quale stiamo intervenendo. La nuova sede sarà dunque uno spazio complementare alla biblioteca di quartiere e farà parte della nuova rete di aule studio che stiamo realizzando nella città”.

L’Aula Studio Trionfale resterà aperta tutta la settimana: