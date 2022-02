L'ospedale Cto diventerà un istituto di ricerca. Cambieranno anche gli orari del Pronto soccorso

Il Cto di Garbatella sarà un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs). Ad avviare il percorso la direzione della Asl Roma 2. Un Irccs è un ospedale nel quale vengono svolte attività di ricerca clinica, nonché di gestione dei servizi sanitari, che in virtù del loro contributo alla ricerca ricevono finanziamenti pubblici.

Cos'è un Irccs

Attualmente il presidio ospedaliero Andrea Alesini è una struttura sanitaria semplice deputata alle attività ortopediche-traumatologiche. Ma le competenze specialistiche presenti al suo interno permettono l'erogazione di prestazioni d'eccellenza. Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 definisce gli Irccs come "enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità".

È stato proposto inoltre che il Pronto soccorso ortopedico dell'ospedale di Garbatella resti attivo nelle ore diurne (dalle 8 alle 20), mentre verrà ripristinato il punto di primo intervento h24.

"Valutando le migliori pratiche nazionali nel campo dell'ortopedia abbiamo deciso di avviare il percorso per il riconoscimento del CTO come IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) Ortopedico-traumatologico" ha annunciato la direzione della Asl Roma 2. "Il CTO - prosegue la nota - ha sviluppato nel tempo competenze specialistiche che permettono l'erogazione di prestazioni con carattere di eccellenza, di qualità tecnica e sicurezza delle cure. Il presidio, infatti, accoglie al suo interno un dipartimento ultra-specialistico in campo della chirurgia ortopedica, sia a livello della colonna ma soprattutto a livello degli arti, in particolare chirurgia dell'anca, del gomito, della mano e del piede, con tecniche mininvasive e di trapianto di tessuti biologici al fine di assicurare cure anche in pazienti con grave compromissione degli arti".

Nella struttura, ha proseguito la Direzione della Asl Roma 2, "è presente un Pronto Soccorso mono-specialistico ortopedico e dai volumi di attività si evince che la prevalenza degli accessi complessivi avviene nelle ore diurne (8/20). Dai dati relativi all0anno 2021 si rileva inoltre come l'80% degli accessi avviene in orario diurno, mentre in orario notturno (20/08) si registra una media di 10/12 accessi di pazienti con codici non di urgenza. In considerazione di tale evidenza, in analogia con l'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, si propone il funzionamento del PS Ortopedico del CTO per le ore diurne (8-20) mentre verrà ripristinato il punto di primo intervento in H24. La scelta adottata è analoga tra le due realtà mono-specialistiche ortopediche leader in Italia".

"Bene la sfida intrapresa con l'avvio del percorso di riconoscimento come IRCCS Ortopedico-Traumatoligico per CTO per garantire eccellenza del presidio sanitario del nostro territorio" ha commentato il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri. "L'esempio dimostrato dall'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Spallanzani ha evidenziato durante il periodo pandemico l'importanza strategica di istituiti di ricerca scientifica. La notizia che la ASL ha richiesto il riconoscimento di IRCCS per l'Ospedale Alesini porta il CTO ad aprire un nuovo percorso di eccellenza sanitaria di livello nazionale. Un'ottima notizia per il processo di rilancio dell'ospedale di Garbatella perché tutto questo avverrà garantendo l'accessibilità h24 per la città dei servizi di prossimità dell'ospedale in un percorso per integrare punto di primo intervento alla specializzazione ortopedica".