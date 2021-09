VIDEO | Elezioni municipio XIII: intervista a Marco Giovagnorio, candidato presidente per il centrodestra

Mobilità sulla pista ciclabile di via Gregorio VII, penalizzata da lavori interrotti e rifiuti sul tratto di strada, riqualificazione di spazi essenziali ai cittadini come lo storico mercato di San Silverio, smantellato un anno fa, nonché la risoluzione di cantieri a cielo aperto, come quello a pochi passi da San Pietro. Per non parlare della funivia di prolungamento della metro A Battistini-Casalotti. Il candidato presidente del Municipio XIII per il centrodestra, in vista della prossima tornata elettorale ha risposto alle domande di RomaToday.

Pista ciclabile Gregorio VII e mobilità urbana. Qual è l’opinione della candidata e come interverrebbe?

A fronte delle numerose proteste dei residenti raccolte dal candidato di centrodestra, il giudizio di Marco Giovagnorio sulla pista ciclabile è che si tratti di un rischio per l'incolumità dei cittadini. Nello specifico, per l'attuale presidente della Commissione trasparenza è necessario intervenire sulla pista di Gregorio VII in due modi: nel tratto tra Pio XI e la galleria PASA, dove la pista andrebbe rimossa per l'assenza di spazio necessario a fluidificare traffico; per il tratto tra Piazza S. Giovanni Battista de La Salle fino a Piazza Pio XI, Giovagnorio propone invece di spostare la pista ciclabile lungo il tratto di marciapiede e favorire il collegamento con Villa Pamphili.

Riapertura e riqualificazione Mercato di San Silverio. Come restituirlo al quartiere e permettere agli operatori commerciali di riprendere le attività?

Da che doveva essere inaugurato il cantiere, in data 9 aprile 2021, Marco Giovagnorio ripercorre l'impegno disatteso nei confronti dei cittadini e operatori commerciali. La proposta del candidato di centrodestra è riservare il parcheggio di Largo Micara all'arrivo dei bus turistici previsti per il Giubileo 2025 e favorire un impegno congiunto di Municipio e Comune per sbloccare il cantiere, restituendolo alla cittadinanza e fluidificando così il traffico nei pressi di via Gregorio VII.

Chiusura cantiere via Innocenzo III. Da oltre 17 anni la strada ospita un cantiere senza fine, a pochi passi da San Pietro e nel vivo del turismo. Di chi è la competenza e come intervenire?

L'impegno del candidato sulla vicenda si è espresso già a partire da aprile 2018 quando, come ricorda in quest'intervista, sostenne una soluzione consiliare, approvata dal Municipio XIII, in cui chiedeva all'attuale presidente Giuseppina Castagnetta di impegnarsi perché l'area fosse restituita alla cittadinanza. A distanza di anni e in assenza di risposte, per Marco Giovagnorio è importante ora insistere sulla rigenerezione urbana di via Gregorio VII, ripristinando il mercato e smantellando definitivamente il cantiere storico.

Stato dell’arte per la funivia di prolungamento Battistini-Casalotti. Dal M5s che si impegnò per la realizzazione, al centrosinistra che è contrario. Qual è la posizione della candidata e della lista che la supporta in merito?

Sebbene Marco Giovagnorio riconosca il valore del progetto, a oggi ammette anche il suo fallimento. Soprattutto perché a maggio 2017 la Sindaca di Roma ne annunciò il completamento entro fine mandato, come ricorda il candidato alla guida del Municipio XIII, precisando che a oggi non ci sono nemmeno gli espropri sulle aree dove dovrebbero sorgere le stazioni della funivia. A Collina delle Muse, rivela Marco Giovagnorio, si starebbe procedendo infatti con la creazione di una stazione di carburante, togliendo spazio all'area destinata alla funivia. Per questo motivo Giovagnorio, come presidente della Commissione trasparenza del XIII Municipio, ha chiesto spiegazioni sull'avanzamento dei lavori, convinto che chi subentrerà alla presidenza dovrrà rivedere il progetto e intervenire col prolungamento della Metro A da Montespaccato fino a Casalotti-Casal Selce, per superare l'idea della funivia e favorire i residenti con delle alternative sulla mobilità.

