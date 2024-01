Aeroitalia Roma Volley: il 2024 si apre con l’insidiosa trasferta di Chieri

Nella Capitale è tutto pronto per la prima trasferta dell’anno solare 2024: l’Aeroitalia Roma Volley riprende il girone di ritorno della regular season 2023/2024 Serie A1 Tigotà e si prepara per la sfida contro la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 che si giocherà sabato 6 gennaio al Palafenera. Il match, con fischio di inizio alle ore 17, sarà trasmesso in diretta su VolleyballWorld Tv, solo per abbonati. La formazione piemontese arriva all’appuntamento con un bel percorso alle spalle, che la vede oggi quinta forza del campionato a quota 25 punti. Sulla scia delle ottime prestazioni messe in campo fino ad oggi, capitan Grobelna e compagne cercheranno di sfruttare al massimo il calore del pubblico casalingo per mettere le mani sull’intera posta in palio, prima di tuffarsi negli impegni extra campionato come il match di Coppa Cev contro le polacche del Chemik Police in programma il prossimo 10 gennaio e i quarti di finale di Coppa Italia contro Novara (24 gennaio).

Dopo la recente firma nel nuovo co-main title sponsor Aeroitalia, la squadra di coach Cuccarini è tornata con entusiasmo in palestra per preparare al meglio la prima delle sei sfide previste per il mese di gennaio, fra regular season e Coppa Italia. Le Wolves, consapevoli delle qualità tecnico-tattiche dell’avversario, come anche delle sue ambizioni, affronteranno anche questa sfida con la concentrazione e la continuità di gioco che hanno contraddistinto il girone di andata.

Marta Bechis, palleggiatrice e capitana della Roma Volley Club, ha presentato la sfida alle porte: “Siamo tornate da un periodo di riposo concesso dallo staff e dalla società al termine di un girone di andata molto intenso. È stata una settimana di ripresa in cui siamo tornate a focalizzare i nostri obiettivi. Avevamo bisogno di ricaricare le pile in vista di questa seconda parte della stagione che sarà molto complicata. A partire dalla sfida con Chieri: un po’ perché si tratta di una trasferta impegnativa, date le distanze, un po’ perché davanti avremo una squadra da prima fascia, ambiziosa, con una mentalità forte. Una sfida difficile sotto tutti i punti di vista, anche per quanto riguarda il palazzetto che sappiamo essere sempre gremito di tifosi. È una squadra ben allestita con obiettivi importanti per questo sappiamo che dovremo lottare. Noi siamo un gruppo che deve dare il 100% contro chiunque. Gli obiettivi non sono cambiati nonostante i risultati ci abbiano fatto vedere che siamo una squadra che sa affrontare anche le sfide sulla carta più complesse. Sappiamo che ci aspetta una battaglia e spero entreremo in campo con questa mentalità”.