Anguillara, arriva il punto esclamativo e la salvezza

"Doveva essere una passerella verso i festeggiamenti e così è stato. Abbiamo dovuto affrontare qualche insidia imprevista, del resto come per tutto l’arco della stagione, ma alla fine portiamo a casa il risultato": sono queste le parole al termine di Anguillara - Ner Appio Roma.

I blues vincono 3 a 1 contro la NER Appio Roma, già retrocessa. Va in scena una partita con diversi alti e bassi, in cui si lotta fino all’ultimo punto di ogni set. Solo dopo 2 ore di partita può esplodere la festa al Palafagiani, il cui clima magico, è stato una costante imprescindibile per gli anguillarini, che si godono l’ovazione e la salvezza conquistata con le unghie e con i denti.

Applausi a scena aperta per i ragazzi che, tradendo un po’ d’emozione, salutano i loro tifosi.

"Cos’altro aggiungere se non un grazie a tutti coloro che gravitano intorno al mondo della ASD Volley Anguillara, un mondo in cui l’accoglienza è al primo posto, in cui nessuno risparmia mai un sorriso, in cui sentirsi a casa è sempre stato semplice", afferma ancora lo staff al termine che ora si prepara a progettare la prossima stagione.

IL TABELLINO

ANGUILLARA VOLLEY - NER APPIO ROMA 3-1

I parziali: 29-27, 25-23, 24-26, 25-21