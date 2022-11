Stella Azzurra Roma, trasferta amara a Cremona: finisce 90-56 per i padroni di casa

Trasferta a Cremona per la Stella Azzurra Roma, contro la neopromossa Juvi che per l'occasione recupera il totem sotto canestro Iannuzzi e vede esordire Eugenio Fanti (pur senza Reati a disposizione); i capitolini, privi di Nazione e Pugliatti (convocato in Nazionale venezuelana) ma con Nikolic recuperato, tengono bene il campo per due quarti e mezzo prima del passaggio a vuoto che dà la vittoria per 90-56 ai padroni di casa.

La partita - La gara inizia con le marce alte, con il classe 2004 Riccardo Salvioni a partire in quintetto per la Stella Azzurra Roma e a firmare subito 6 punti personali; dall'altra parte è invece l'ex Cantù Allen a prendere maggiormente l'iniziativa, bilanciando la dimensione interna dei padroni di casa che si appoggiano spesso a Iannuzzi in post basso.



Per i romani in palla c'è Wilson, che arriva in doppia cifra in una prima frazione contrassegnata da punteggio alto e dai tanti fischi arbitrali, con conseguenti tiri liberi (all'intervallo saranno 22 per i padroni di casa e 13 per gli ospiti): con l'inerzia in mano a Cremona, che perde Nasello per infortunio, le due squadre chiudono sul 26-21 il primo quarto.

Nel quarto successivo l'andazzo sembra essere simile, con una gara che resta spezzettata ma che vede stavolta Cremona a raggiungere in fretta il bonus; la Stella Azzurra Roma seguirà a breve, ma rosicchiando punti in virtù delle rotazioni più lunghe, trova il primo vantaggio del match con la triola di Lucas Fresno, che fissa il 37-38 dopo tre minuti e mezzo nella seconda frazione.

Tuttavia quando l'inerzia sembra girarsi a favore degli ospiti, i padroni di casa piazzano la fiammata: la tripla di Blake riporta avanti Cremona, quella di Allen (che chiude la prima metà gara con 16 punti personali) contro la zona capitolina chiude il break di 8-0 per il 45-38 a 70 secondi dal rientro degli spogliatoi.

Rientro effettuato dalle due compagini, dopo altri due giri in lunetta, sul 47-40. Al ritorno in campo è subito Fanti ad andare a segno, per il +9 di Cremona che diventa +12 con la tripla di Blake (la sesta dei padroni di casa, su 10 tentativi).

Di Wilson la replica nerostellata, anche se Iannuzzi rimette 12 punti fra le due squadre prima di commettere il terzo fallo personale, così come Wilson e Giulietti: Jacopo Giachetti dalla lunetta fa 2/2, ma ancora con Iannuzzi i padroni di casa vanno avanti per 56-44 a metà quarto.

Il quarto fallo di Chiumenti riduce le alternative a disposizione di coach Bechi per arginare sotto canestro uno Iannuzzi che piazza la doppia doppia con 15 minuti ancora da giocare, con Cremona che trascinata da Blake prova a piazzare la spallata, salendo fino al +18 (62-44) a 3:50 dal termine della terza frazione.

Giachetti prova a battere un colpo per i capitolini, ma ancora Allen spinge lontani i nerostellati con la quarta tripla personale con il quarto a chiudersi sul 70-46.

Dopo un minuto dell'ultima frazione, Chiumenti commette il suo quinto fallo, con Milovanovic a segnare la tripla del +25 e l'appoggio del +27: il match viene così virtualmente chiuso, con un altro canestro da tre punti di Milovanovic a portare i suoi a quota 80, contro i 49 ospiti, a sette minuti e mezzo dal termine della gara.

I ragazzi vengono alternati dai due coach, con la differenza sul tabellone ormai consolidata; gli ultimi minuti servono solamente a sistemare le statistiche individuali, non più per giocarsi una gara conquistata da Cremona per 90-56.

Il tabellino di Ferraroni Juvi Cremona - E-Gap Stella Azzurra Roma 90-56 (26-21, 21-19, 23-6, 20-10)

Ferraroni Juvi Cremona: Brayon Blake 28 (3/4, 4/6), Trevon Allen 21 (1/6, 4/4), Antonio Iannuzzi 12 (4/9, 0/1), Marko Milovanovic 11 (1/1, 3/5), Alfredo Boglio 6 (2/2, 0/1), Eugenio Fanti 4 (2/2, 0/1), Luca Vincini 4 (1/4, 0/0), Niccolò Giulietti 4 (1/1, 0/0), Ferdinando Nasello 0 (0/1, 0/0), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0), Mattia Boni 0 (0/2, 0/0), Davide Reati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 27 / 35 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Antonio Iannuzzi 11) - Assist: 12 (Alfredo Boglio 4)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Duane Wilson 17 (4/13, 3/5), Jacopo Giachetti 13 (3/4, 1/6), Riccardo Salvioni 9 (3/4, 0/0), Lazar Nikolic 5 (1/2, 0/1), Lucas Fresno 4 (0/0, 1/2), Matteo Visintin 4 (2/4, 0/0), Roberto Rullo 2 (0/2, 0/6), Alberto Chiumenti 1 (0/2, 0/0), Dut Mabor biar 1 (0/0, 0/0), Matteo Ferrara 0 (0/0, 0/0), Emmanuel Innocenti 0 (0/1, 0/3), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 23 7 + 16 (Roberto Rullo 5) - Assist: 7 (Roberto Rullo, Matteo Ferrara 2)