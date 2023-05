aromacipiace | La migliore gelateria di Roma? La scegliete voi. Ecco come votare

Il gelato, si sa, mette d'accordo tutti. Difficile trovare qualcuno a cui non piaccia. Cono o coppetta, con o senza panna, artigianale o industriale, è una di quelle poche cose non divisive. A dividere, come sempre accade a Roma, è la discussione su quella che è la gelateria migliore. "aRomacipiace" stavolta è dedicato ai più golosi, agli appassionati di creme, gusti alla frutta e stranezze varie da piazzare lì sul cono o da mangiare in coppetta, ai commissari tecnici della golosità. Quali sono le migliori gelaterie di Roma? Sarete voi a stabilirlo, indicando la vostra preferita. E non per forza solo per la bontà del gelato, ma magari per un ricordo legato al luogo, per il rapporto speciale con il gelatiere, per il sapore di un gusto particolare o della panna.

Insomma, anche stavolta #aromacipiace non sarà solo roba da gastrofighetti folgorati sulla via del pistacchio di Bronte o della vaniglia del Madagascar, ma anche - e forse soprattutto - il racconto di uno spicchio della vita quotidiana di Roma e dei romani. In collaborazione con Fattoria Latte Sano torna a #Aromacipiace e, come accaduto in passato, sarete voi a dover dire la vostra.

Quattro le fasi. Eccole nel dettaglio.

NOMINATION - La prima è una fase di nomination. Andrà avanti dal 22 al 27 maggio, alle 23.59. Verrà pubblicato un articolo, rilanciato anche su Facebook e su Instagram: gli utenti potranno esprimere la propria preferenza commentando l’articolo stesso sui social (qui il post facebook dove nominare la gelateria preferita). Basterà inserire il nome e la via del locale nei commenti su facebook o su instagram (1 punto). Oppure commentare l'articolo, scaricando l'app di RomaToday, lasciando il nome e l'indirizzo della gelateria migliore (5 punti). Si procederà quindi al conteggio e i 5 locali che hanno raccolto più punti nomination accederanno direttamente alla quarta fase, quella di finale.

ATTENZIONE . Non sono ammesse nomination provenienti dallo stesso ip.

ATTENZIONE 2 : la presenza di franchising impone la necessità di accettare nomination del semplice marchio o, laddove maggior nominato, solo un punto vendita di un determinato marchio.

SECONDA FASE - Andrà avanti dal 29 maggio a sabato 3 giugno (alle 23.59). E' la fase di semifinale. Accedono a questa fase i 20 locali che seguono i primi cinque tra i più nominati. Attraverso un sondaggio aperto inserito in un articolo, i lettori potranno votare, scegliendo tra le 15 gelaterie semifinaliste. In aggiunta si potrà commentare tramite l'app di RomaToday (qui per scaricarla) lasciando un commento con la gelateria preferita: il commento darà diritto a 5 punti che si sommeranno a quelli ricevuti nei sondaggi. Le 5 che riceveranno più preferenze andranno in finale.

TERZA FASE - Durante la terza parte del concorso (dal 6 al 10 giugno), le 10 gelaterie verranno presentate attraverso un articolo dedicato, in modo che gli utenti possano conoscere meglio i vari locali, quindi valutare la scelta da effettuare poi in finale.

LA FINALE - Infine, nella quarta e ultima parte (dal 12 al 17 giugno alle 23.59), i lettori d RomaToday potranno eleggere il vincitore, scegliendo tra le 10 gelaterie. Pubblicheremo un articolo, contenente un sondaggio, grazie al quale ognuno potrà votare. In aggiunta si potrà commentare tramite l'app di RomaToday (qui per scaricarla) lasciando un commento con la gelateria preferita: il commento darà diritto a 5 punti che si sommeranno a quelli ricevuti nei sondaggi.

La gelateria che riceverà più voti sarà la vincitrice ed eletta la gelateria del cuore di Roma.