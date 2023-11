VIDEO | Una Casa della Cultura e dello sport intitolata a Silvio Di Francia

Una lunga commemorazione, con i ricordi della famiglia, gli amici e di chi ha condiviso con lui il percorso politico e sportivo. La Casa del cultura e dello sport del V municipio di Roma, nella bella Villa De Sanctis, ora porta il nome di Silvio Di Francia, stimato ex assessore alla Cultura del Comune di Roma scomparso lo scorso marzo. La cerimonia di intitolazione nella serata di mercoledì 29 novembre, alla presenza dell’ex sindaco, Walter Veltroni e dell’assessore comunale alla Cultura, Miguel Gotor. “Tutte le persone che hanno lavorato con me in quella amministrazione mi sono rimaste nel cuore - dice Veltroni -. La perdita di Silvio è stata particolarmente dolorosa e drammatica per cui mi fa molto piacere essere qui”.

"Il nostro rappresenta un omaggio significativo a una figura di spicco che ha contribuito in modo notevole alla crescita culturale e sportiva della nostra città - ricorda invece il presidente del V municipio di Roa, Mauro Caliste -. Silvio Di Francia ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della promozione delle attività sportive e della vita culturale della comunità, e questa iniziativa mira a preservare e celebrare il suo straordinario lascito”.