Un video sui social per celebrare l'arrivo di 18 spazzatrici. La "normalizzazione" di Roma, di Ama e della cura della città che dovrebbe essere la regola passa da immagini che, in altre città, farebbero sorridere. Il sindaco Gualtieri, proseguendo nella nuova fase social, annuncia urbi et orbi la novità, raccontandone il funzionamento. "Prosegue il rinnovamento dei mezzi operativi Ama per rendere Roma sempre più pulita e più decorosa: oggi entrano in servizio 18 nuove spazzatrici aspiranti stradali", è l'incipit del video. "Servono a ripartire con lo spazzamento e il lavaggio della città". Attività appunto normali e basi, ma che - incredibile ma vero - vanno segnalate e celebrate. "Ne arriveranno altre 48 entro giugno".

"Si tratta - spiega il sindaco - di mezzi molto moderni, compatti e agili, per le operazioni di spazzamento, aspirazione (anche di fogliame) e lavaggio su strade e piazze. Sono tutte dotate di 4 ruote sterzanti, in grado di ruotare su se stesse, per operare anche in ambienti molto stretti. Queste spazzatrici hanno un vano posteriore, in cui vengono immagazzinati e compattati i rifiuti raccolti, un serbatoio di 750 litri d'acqua per le operazioni di lavaggio, anche con lancia, e di spazzamento. Dal punto di vista ambientale, sono dotate di un sistema di riciclo per l'abbattimento delle polveri sottili. Stiamo lavorando per implementare sempre di più il servizio di lavaggio e spazzamento di strade e marciapiedi".

"Questi mezzi - aggiunge - andranno a rinforzare la flotta delle sedi operative aziendali dislocate sul territorio, concentrandosi soprattutto in quelle più periferiche della città, come San Basilio Trullo, La Rustica, Corcolle, Torraccia, Castelverde, etc. Fanno parte del profondo lavoro di programmazione per il completo rinnovamento della flotta dei mezzi aziendali. Infatti, è appena stata pubblicata la nuova procedura per l'acquisto di 269 nuovi mezzi, con il potenziamento della flotta dei veicoli pesanti in servizio. Per Roma vogliamo più mezzi, più moderni, efficienti e innovativi, in grado di alzare sempre di più la qualità del servizio di pulizia e decoro della nostra città".