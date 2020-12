Comunali 2021, Lega all'attacco di Raggi: "Dal verde ai campi rom ecco i sette errori capitali della sindaca"

Aree verdi, grandi opere, campi rom, rifiuti, trasporti, ciclabili, discariche abusive. Sono i "sette errori capitali" di Virginia Raggi per la Lega, che in attesa di ufficializzare il candidato sindaco alle comunali 2021 (ancora in forse Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile, ndr) lancia contro la sindaca un'apposita campagna social. Sette slide per sette macrotemi dove a detta dei leghisti di Roma e Lazio la prima cittadina grillina avrebbe clamorosamente fallito.

"A pochi giorni dal nuovo anno, l'ultimo per Raggi sindaca, la sintesi dell’operato della prima cittadina nel suo mandato è un completo disastro, un manuale da seguire esattamente al contrario" commenta a RomaToday la consigliera regionale salviniana Laura Corrotti. C'è il trasporto pubblico, grande tallone d'Achille per l'amministrazione. "Le attese sono interminabili e le stazioni della metropolitana restano chiuse per mesi e quando sono aperte si contano 8 mila borseggi l'anno" tuona Corrotti.

Poi ci sono i rifiuti, "con i rimpalli di responsabilità con la Regione Lazio che hanno reso la città invivibile senza riuscire mai a compensare la richiesta della tassa sui rifiuti più alta d’Italia con un servizio all’altezza delle aspettative. Per non parlare delle molteplici discariche abusive che hanno ormai invaso ogni angolo della città, dal centro alla periferia". E ancora nella lista nera i leghisti inseriscono anche le piste ciclabili, "molte ancora scollegate tra loro e in alcuni tratti pericoloe per chi va in bici".



Poi "aree verdi in condizioni inaccettabili" e altro macrotema dove Raggi avrebbe fallito nella narrazione leghista, il superamento dei campi rom, "di cui ancora non si vede la fine". E una serie di grandi opere "annunciate ma ancora oggi incompiute. Promesse da campagna elettorale di cui i cittadini non ne vedono ancora neanche l'ombra".