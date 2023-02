Regionali, D'Amato punta sul lavoro: "Lazio da record, +5,6% dal 2012 al 2020"

Alessio D'Amato punta sul lavoro, sulle imprese e sull'export per convincere i cittadini del Lazio a votarlo come nuovo presidente della Regione alle prossime elezioni regionali. In un recente post, infatti, il candidato del Pd (sostenuto da Terzo Polo, Radicali, Europa Verde, Socialisti) ha messo nero su bianco le statistiche relative alla crescita nei tre settori economici più importanti, turismo escluso, per il territorio: "Siamo da record, primi in tutto" rivendica l'assessore alla sanità uscente.

Nel Lazio crescita occupazione del +5,6% in 8 anni

E in effetti i dati Istat che raffrontano gli occupati nel Lazio dal 2012 al 2020 lo testimoniano: in 8 anni la platea di chi ha un lavoro è aumentata di 124.'000 unità (+5,6%) "il dato più alto in Italia, una crescita 4 volte superiore alla media italiana pari all'1,5%" aggiunge D'Amato.

Le donne superano gli uomini e doppiano il dato nazionale

Secondo quanto fa sapere D'Amato, il Lazio è primo in Italia anche per crescita di donne occupate, sempre secondo l'Istat: in 8 anni un incremento di 65.000 unità, +6,8%, dato superiore rispetto all'aumento che riguarda gli uomini. Il doppio del dato nazionale fermo al +2,7% nello stesso periodo.

Da gennaio a settembre 2022 il Lazio ha esportato per oltre 24 miliardi di euro

"Nel 2022 il Lazio è stata la regione italiana con il tasso più alto di crescita del numero di imprese (+1,55%) - aggiunge poi D'Amato - quasi il doppio della media nazionale, come testimonia Unioncamere. E abbiamo registrato un record storico di export l'anno scorso, secondo l'Istat: nei primi 9 mesi del 2022 le esportazioni delle imprese del Lazio hanno raggiunto i 24,4 miliardi di euro, crescendo dell'84,6% rispetto ai primi 9 mesi del 2012". Quasi il 59% in più rispetto all'export nazionale.