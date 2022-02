Scoperta una nuova specie di fiore sulle montagne della Duchessa

Una nuova specie floreale è stata scoperta nella riserva naturale regionale Montagne della Duchessa. E’ stata chiamata Allium ducissae ed in tutto il mondo è presente soltanto in quell’area, nell’Appennino centrale.

La nuova specie floreale

Si tratta di una scoperta nata da una ricerca finanziata dalla riserva naturale all’università di Camerino alla fine del 2020. La ricerca era volta a chiarire l’identità di questa popolazione di Allium che non era stata ancora classificata. Ora, ha fatto sapere l’assessora regionale Roberta Lombardi, “viene ad aggiungersi alla flora italiana come unità endemica dell’Appennino centrale, ossia a livello mondiale questa specie è presente solo nell’Appennino centrale, precisamente nel massiccio Duchessa – Velino” nella provincia di Rieti.

Perchè è sopravvissuta sui monti della Duchessa

Com’è possibile che questo fiore esista soltanto in un territorio, tutto sommato piccolo, come l’Appennino centrale? La risposta riesiede nel fatto che “i massici montuosi consentono la sopravvivenza di specie legate a un clima più freddo, perché sono stati siti di rifugio e aree di espansione e contrazione di areali durante il Quaternario, per effetto dell’alternanza tra periodi glaciali e interglaciali” ha spiegato l’assessora alla transizione ecologica della regione Lazio.

La tutela del territorio: una garanzia

Al di là dei tecnicismi, la nuova scoperta dimostra, una volta di più, “il ruolo indispensabile delle aree protette per la conservazione della biodiversità, dal momento che - ha ricordato Lombardi - la tutela del territorio è garanzia del mantenimento a oltranza dei processi ecologici ed evolutivi” . E la nuova specie floreale, giunta ai nostri giorni passando attraverso lontane eree geologiche, ne è testimone.