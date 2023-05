Mosaico Verde: riqualificati oltre 3 milioni di mq di aree verdi

Giovedì 25 maggio si è tenuto a Roma alla Domus San Sebastiano l’evento “I grandi cambiamenti cominciano da piccoli alberi” in cui sono stati illustrati i risultati della Campagna Nazionale Mosaico Verde.

L’iniziativa promossa da AzzeroCO2 e Legambiente ha visto la messa a dimora di oltre 322.000 alberi e riqualificati più di 3 milioni di mq di aree verdi con il coinvolgimento di oltre 100 Comuni e 20 Enti Parco in 17 differenti regioni italiane fra il 2018 e il 2023.

L’obiettivo della campagna è la riqualificazione delle aree urbane ed extraurbane rendendo più verdi e resilienti le città con il ripristino di parchi e boschi abbandonati ricreando oasi naturali di biodiversità. Tutto questo si può sintetizzare in questi temi:

promozione della biodiversità vegetale;

creazione di habitat per animali e insetti;

messa in sicurezza di aree colpite da calamità;

creazione di spazi di aggregazione sociale.

Sandro Scollato AD di AzzeroCO2 sottolinea: “Non piantiamo semplicemente alberi, semmai cerchiamo di moltiplicare il valore complesso che possiedono: ambientale, per la loro evidente capacità di contribuire ad un mondo più sostenibile; economico, per la possibilità di sviluppo del territorio favorendo la crescita di un indotto green; sociale, perché dagli alberi passa anche l’uguaglianza e la cultura della protezione del bene comune”. All’evento ha partecipato anche il noto attore e attivista ambientale romano Alessandro Gassmann sostenitore della campagna.

Orgoglio è la parola chiave di Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente: “In questi anni, albero dopo albero, abbiamo reso le nostre città più verdi e resilienti ai cambiamenti climatici, ripristinato boschi e parchi in stato di abbandono, ricreato oasi naturali di biodiversità, offerto rifugio e ospitalità alle api e agli insetti impollinatori. Un punto di partenza e non di arrivo, che ci sprona a fare ancora di più, per contrastare la crisi climatica e garantire alle future generazioni un avvenire più sostenibile".

Nel corso del suo intervento, il presidente di Legambiente ha consegnato ad AzzeroCO2 il premio Life Terra Climate Awards 2022-2023 per la categoria “Most Involved Tree Planting Partner”. Un premio che riconosce il contributo concreto della campagna Mosaico Verde nello sviluppo di iniziative di forestazione in Italia e all'interno del progetto europeo Life Terra, del quale AzzeroCO2 è sostenitore.