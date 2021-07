Il car sharing del Comune va in periferia: stalli anche a San Basilio e Talenti

Il Comune punta sulla mobilità condivisa e sostenibile portandola anche in periferia. Il car sharing a postazione fissa di Roma Capitale continua a crescere, la flotta si arricchisce di 10 nuove auto interamente elettriche: sale così a 201 vetture il parco auto del car sharing comunale gestito da Roma Servizi per la Mobilità, tutti veicoli di ultima generazione, alimentati a benzina, ibridi e ora anche totalmente a zero emissioni.

Il car sharing del Comune arriva a San Basilio e Talenti

Aumentano gli stalli dedicati, soprattutto nelle aree periferiche della città. Operativa la postazione in via Pollenza a San Basilio. A breve saranno disponibili anche le postazioni di via Ugo Ojetti a Talenti, via Arco di Travertino, via Lucio Sestio e Largo del Bronzino in zona Eur Laurentina.



“Continuiamo a investire nei servizi di sharing per una mobilità sempre più sostenibile e smart, alternativa al mezzo privato e accessibile su tutto il territorio cittadino. Con l'introduzione di questi veicoli totalmente a zero emissioni inoltre facciamo un altro passo avanti per rinnovare la flotta in chiave green e favorire la mobilità elettrica” - il commento della sindaca, Virginia Raggi.

“Negli ultimi anni Roma sta assistendo ad una decisa spinta espansiva nel settore della mobilità sostenibile i n cui i servizi di sharing rappresentano una componente importante. Per questo - ha aggiunto il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese - è fondamentale che possano evolversi nel segno dell'innovazione e della sostenibilità ambientale, a partire dal car sharing comunale”.

Come vengono sanificate le auto del car sharing

In tempi di pandemia da Covid-19 attenzione anche alla sanificazione con pulizie costanti. Un servizio già avviato durante la primavera 2020 che è in continua evoluzione grazie a prodotti sempre più efficaci. Entro la fine del prossimo mese di agosto, tutti i veicoli, dopo ogni uso, saranno igienizzati automaticamente. La tecnologia di Targa Telematics permetterà di attivare, al termine di ogni noleggio, il dispositivo “Smart Cube’’, un apparato innovativo sviluppato da Wash Out (azienda del Gruppo Telepass) che, installato nell'abitacolo, diffonde un prodotto igienizzante, non tossico ed efficace contro virus, batteri e microbi. Il veicolo sarà reso di nuovo disponibile solo al completamento della procedura. “Gli utenti potranno quindi, ancor più di oggi, usufruire di un servizio sicuro ai massimi livelli dal punto di vista sanitario” - fanno sapere dal Comune definendo il car sharing una soluzione di mobilità sostenibile e conveniente. Si paga solo il noleggio (con una tariffa una tantum di iscrizione e un costo a consumo basato su tempo di utilizzo e km percorsi) risparmiando i costi di acquisto dell'auto, dell'assicurazione, del bollo e della revisione.

Car sharing: sosta gratuita sulle strisce blu e ingresso in Ztl

Le auto del car sharing sostano gratuitamente sulle strisce blu e possono circolare liberamente sulle corsie riservate al tpl e nelle Zone a traffico limitato. Il car sharing di Roma Servizi per la Mobilità, inoltre, offre la modalità “one way”. È possibile effettuare una corsa di sola andata prendendo la vettura in un posteggio e lasciandola in quello di destinazione negli stalli dedicati delimitati dalle strisce arancioni.