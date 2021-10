A Roma arriva il primo Seabin della Capitale, il cestino "mangia plastica" che ripulisce mari e fiumi

A Roma verrà installato il primo “Seabin” della Capitale, un cestino “mangia plastica” per ridurre i rifiuti nelle acque. Il tutto avrà luogo durante “Via le mani”, iniziativa del Circolo Canottieri Roma contro la violenza sulle donne, il 24 ottobre tra le ore 11 e l2 a Lungotevere Flaminio 39.

“Quest'anno - commenta Lorenzo Guido, consigliere al canottaggio del club - penseremo anche a un'altra donna trascurata: la Madre Terra. Presenteremo pertanto, il primo Circolo remiero della Capitale, il Seabin, un cestino mangia plastica installato da Coop e LifeGate, in collaborazione con Unicoop Tirreno. Già plastic-free, il Canottieri Roma è particolarmente sensibile alle tematiche collegate all'inquinamento ambientale. Non a caso, ai nostri nuovi iscritti regaliamo una borraccia in alluminio riciclabile per invitare soprattutto le giovani generazioni, sin da subito, a un più corretto uso dei materiali. Non sarà la panacea di tutti i mali che affliggono il fiume dei romani, ma culliamo la speranza che possa invitare soprattutto le amministrazioni locali a mettere in campo politiche decisive per la salvaguardia dell'ecosistema del Tevere”.