L’Institut Saint-Dominique di Roma organizza un open day nel suo campus

ROMA - Riconosciuto per la sua filosofia educativa, l’Istituto Saint-Dominique di Roma (ISD) è una delle scuole francesi più prestigiose in Italia, che unisce esigenza educativa e benessere. Scegliere l’ISD significa selezionare un’istruzione internazionale in cui viene premiata l’eccellenza educativa.

I programmi sono garantiti dalla partnership con l’AEFE (Agenzia per l'insegnamento francese all'estero): l’approccio pedagogico consiste nell’aprire gli studenti al mondo. Infatti, l’istituto offre un percorso multilingue dalla materna al liceo (dai 2 ai 17 anni), dove le lezioni sono impartite in francese, inglese ed italiano. L’ISD è anche una scuola del mondo IB (International Baccalaureate), la cui mission è quella di far crescere l’allievo nel rispetto dell’altro e nella fiducia in sé stesso.

Questo sistema assume la forma di un’organizzazione pedagogica adatta alle esigenze degli studenti e dei programmi:

• Classi piccole (al massimo 25 alunni per ognuna)

• Accoglienza degli alunni con bisogni educativi speciali.

L’ISD ha un campus internazionale di oltre 5 ettari e propone il convitto per i ragazzi che desiderano aprirsi alla scena internazionale e vivere un’esperienza umana arricchente. Poiché l’ambiente di apprendimento svolge un ruolo essenziale nello sviluppo e nel successo di ogni studente, gli spazi sono progettati per promuovere la performance scolastica, la curiosità e la creatività.

Come richiedere l'ammissione dello studente

Gli alunni dell’Istituto Saint-Dominique di Roma provengono da tutto il mondo, e gli studenti dagli 11 anni in su trovano nel convitto un’ambiente familiare: il campus è realizzatto completamente per farli sentire a casa, oltre che per offrire loro autonomia, senso dell’organizzazione e piacere di condivisione; tante qualità che permettono di imparare a vivere in comunità.

Per richiedere l'ammissione dello studente è possibile consultare l'apposito link, cliccando qui.

I servizi proposti

La priorità dell'istituto è il benessere degli studenti. Pertanto, l’ISD offre ottimi servizi ai suoi alunni ed alle famiglie:

- Convitto

- Dopo scuola

- Holiday camps

- 5 linee di autobus percorrono la città di Roma

- Pasti cucinati in loco

- Attività extracurriculari con un programma sportivo e culturale

- Spazio salute

Come iscriversi all'open day

L’ISD di Roma accoglie - presso il suo campus - tutti gli interessati su appuntamento: sabato 28 maggio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

L’open day è un’opportunità per le famiglie di ricevere un’accoglienza personalizzata al fine di:

- Incontrare la Direzione ed i membri del team didattico e amministrativo

- Presentare i corsi internazionali ed il campus

- Rispondere a tutte le domande

Per iscriversi all'open day è necessario cliccare su questo link.