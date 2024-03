Aiuto compiti (gratuito) in nove biblioteche di Roma: tutte le informazioni sul servizio

Gli studenti e le studentesse delle scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari alle superiori, possono trovare, in alcune biblioteche di Roma, un aiuto gratuito nello svolgimento dei compiti e nello studio, con personale bibliotecario, volontari del servizio civile e associazioni, tutti pronti a seguire chiunque ne abbia necessità. Le attività includono l’affiancamento didattico nell’affrontare materie specifiche, attività di aiuto-compiti e di recupero scolastico.

Le biblioteche aderenti

Il servizio è attivo, al momento, in nove biblioteche, che si trovano in diversi casi in territori periferici e con più alti i livelli di dispersione scolastica: Sandro Onofri (via Umberto Lilloni, municipio X), Galline Bianche (via delle Galline Bianche 105, municipio XV), Guglielmo Marconi (via Gerolamo Cardano 135, municipio XI), Franco Basaglia (via Federico Borromeo 67, municipio XIV), Quarticciolo (via Castellaneta 10, municipio V), Aldo Fabrizi (via Treia 14, municipio IV), Laurentina (piazzale Elsa Morante, municipio IX), Elsa Morante (via Adolfo Cozza 7, municipio X), Enzo Tortora (via Nicola Zabaglia 27 b, municipio I). Ecco di seguito gli orari del servizio e i contatti utili.





Biblioteca Sandro Onofri

Ogni martedì dalle ore 15.30 alle 16.30

SOS Matematica e Fisica a cura del prof. Pasquale Quartucci, dai 16 anni

scrivere a: sandronofri@bibliotechediroma.it



Biblioteca Guglielmo Marconi

Ogni mercoledì dalle 16.00 per le ragazze e i ragazzi della scuola primaria di secondo grado

Ogni venerdì dalle 15.30 per le bambine e i bambini della scuola primaria

Scuola della pace a cura della Comunità di Sant’Egidio. Per maggiori informazioni: fripani018@gmail.com oppure 3477582496 (Federico Ripani).



Biblioteca Enzo Tortora

Tutti i martedì Aiuto compiti per bambini e ragazzi di origine straniera dalle 14.15 alle 16.15 per i ragazzi delle scuole medie; dalle 16.30 alle 17.30 per i bambini delle scuole elementari, scrivere a: prenotazioni.intercultura@bibliotechediroma.it o chiamare: 0645460314 o 0645460315

Biblioteca Elsa Morante

Ogni martedì dalle ore 15.30 alle 17.30

L’ora di matematica e fisica a cura del professor Pasquale Quartucci

Per studenti delle scuole superiori

scrivere a: d.zapelloni@bibliotechediroma.it



Biblioteca Laurentina

Ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.30

Attività di doposcuola a cura dell'Associazione Pontedincontro APS

Per bambine e bambini della scuola primaria (6-10 anni)

Massimo 20 partecipanti



Biblioteca Aldo Fabrizi

Tutti i martedì e venerdì dalle 16 alle 19 Scuola della Pace a cura della Comunità di sant'Egidio

Ogni mercoledì dalle 15 alle 19 a cura l'Associazione Amici di Roberto Odv

Scrivere a: aldofabrizi@bibliotechediroma.it



Biblioteca Galline Bianche

Tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 18.30, previo appuntamento, a cura dell'insegnante Antonella Croci.

Per ragazzi delle scuole medie.

Scrivere a: gallinebianche@bibliotechediroma.it



Biblioteca Franco Basaglia

Tutti i martedì e i venerdì dalle 16 alle 18 servizio di doposcuola a cura della comunità di S. Egidio

Scrivere a:roccucci.michele@gmail.com; lidia.ciotoli@gmail.com



Biblioteca Quarticciolo

Tutti martedì dalle 17.30 alle 19 aiuto compiti per bambini fascia di età 6-10 anni (scuola primaria).

Tutti i mercoledì dalle 17 alle 19 percorsi di prescolarizzazione per bambini fascia di età 3-6 anni (scuola dell'infanzia).

A cura dell'Associazione Doposcuola Quarticciolo.

Scrivere a: quarticciolo@bibliotechediroma.it