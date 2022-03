Il pluripremiato fotografo Fausto Podavini in un tour a colazione nel folklore

Prendi un talk con colazione, un fotografo di reportage e un tema da esplorare: è CreativeMornings Rome di marzo con ospite Fausto Podavini in un viaggio visivo nella tradizione folkloristica del mondo.



Fare fotografia di reportage vuol dire documentare qualcosa, conservarne la memoria, consegnarla al prossimo. Che si tratti di un avvenimento specifico, un evento improvviso, o che ci si incammini seguendo altre tracce, il racconto finale è affidato alle immagini, con poche parole, forse una didascalia.



Così il 25 marzo a Industrie Fluviali alle 8:30, Fausto Podavini nel suo talk “Come da tradizione” fa parlare le fotografie, fa sì che siano le immagini a raccontarci le tradizioni dei popoli, la loro identità, i loro usi e costumi, i piatti, le danze, gli abiti, le cerimonie. Fa viaggiare pur stando fermi. Fa conoscere la cultura di un popolo di cui probabilmente non conosciamo neanche la lingua. Fausto Podavini è un fotografo di reportage. Pluripremiato, predilige lavori a medio lungo termine che gli permettono, in un’epoca in cui tutto si consuma velocemente, di soffermarsi e approfondire ogni tematica. Dal 2009 fa parte del Collettivo Fotografico WSP anche in qualità di docente.



Ad accogliere i partecipanti nello spazio di poliedrico di Industrie Fluviali ci saranno anche i Rometone, con la loro linea di t-shirt dai colori veraci, e WSP Photography, collettivo che si occupa di promuovere la cultura fotografica attraverso l’organizzazione di corsi di fotografia, mostre ed eventi.



CreativeMornings Rome è una colazione mensile con breve talk a tema che risveglia la capitale dal 2015. Ogni mese un ospite differente e tante realtà del territorio da scoprire. Fra tanti, hanno partecipato agli eventi l’astronauta Umberto Guidoni, il vignettista Mauro Biani, i filosofi Tlon, il musicista Teho Teardo, l’artista MP5 così come piccole e grandi realtà della nostra città. CreativeMornings nasce nel 2008 a New York da un’idea della designer Tina Roth Eisenberg ed è ora presente in 224 città del mondo. Grazie ad un team di creativi di diverse estrazioni, è anche a Roma in compagnia in Italia di Torino, Milano, Bologna-Ferrara, Palermo, Firenze, Ancona, Arezzo.





Ingresso gratuito (con colazione offerta) con prenotazione del posto obbligatoria sul sito web dell'evento.