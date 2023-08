Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 12/08/2023 al 15/08/2023 Orario non disponibile

L'Abruzzo incontra Roma al Festival dell'arrosticino, della birra e dei prodotti agroalimentari del Lazio. Succede il 12, 13, 14 e 15 agosto al Lago di Castel Gandolfo. L'evento è organizzato dall'associazione Commercianti, con il patrocinio del Comune di Castel Gandolfo e il contributo della Regione Lazio e dell'Arsial.

Ad accompagnare le pietanze tipiche abruzzesi potrete trovare prodotti agroalimentari del Lazio come la Porchetta di Ariccia, il vino rosso dei Castelli e fiumi di birra. I cuochi cucineranno gli arrosticini a mano, come la tradizione vuole. Si vedranno distese di “canale” (le fornacelle per la cottura dell’arrosticino) professionali seguite da cuocitori professionisti che faranno assaggiare un prodotto inimitabile.

L'ingresso all'evento è gratuito.

Il programma

Sabato 12 Agosto:

Apertura Stand e Bancarelle ore 18

Ore 21:00 LIVE

QUEEN Tribute Band - LIARS

Domenica 13 Agosto:

Apertura Stand e Bancarelle ore 18

ORE 21 LIVE

(Band da annunciare)

Lunedì 14 Agosto:

Apertura Stand e Bancarelle ore 18

ORE 21 LIVE

LIGABUE tribute band - TERZO TEMPO

Martedì 15 Agosto:

FERRAGOSTO AL LAGO

Apertura Stand e Bancarelle ore 12

ORE 20:45 LIVE

VASCO ROSSI tribute band - MILLENNIUM

Durante i quattro giorni saranno adibite diverse aree ristoro e beverage, saranno messi a disposizione dei parcheggi dove poter lasciare la propria auto e raggiungere comodamente a piedi l’evento.