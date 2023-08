Notte di San Lorenzo: dove vedere le stelle cadenti a Roma e dintorni

Passano gli anni e, anche se si diventa grandi, c'è una notte l'anno in cui tutti - anche i più razionali - diventano un po' sognatori. E' la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti, quella che tutti - non importa se in città, al mare o in montagna - trascorrono con il naso all'insù, speranzosi di vedere almeno un fascio di luce nel cielo buio per esprimere quel sospirato desiderio.

La notte di San Lorenzo

Un appuntamento speciale, che si ripete ogni anno e che, storicamente, è legato alla tradizione del martirio di San Lorenzo, celebrato proprio il decimo giorno di agosto. Quelle che per tutti sono "stelle cadenti", in realtà sono detriti della cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 e il cui ultimo passaggio risale al 1992. Cosa accade concretamente in questo periodo dell'anno? La terra, girando intorno al sole, incrocia l'orbita della cometa sopra citata, immergendosi in uno sciame di Perseidi. Le "stelle cadenti" non sono altro che meteore dunque.

Dove guardare le stelle cadenti a Roma

Molti romani si troveranno in vacanza, a festeggiare la notte di San Lorenzo al mare o in montagna, ma per chi resta in città, Roma ha tanti magici luoghi dove recarsi sperando di vedere qualche stella cadente. Le spiagge del litorale romano e laziale sono, sicuramente, mete da prendere in considerazione: da Ostia a Santa Marinella, da Fregene a Fiumicino, un telo sulla sabbia e una buona compagnia saranno la combo perfetta per godere a pieno di una suggestiva serata con il naso all'insù.

Al Castello di Santa Severa la notte di San Lorenzo sarà davvero speciale: sarà possibile guardare le stelle in riva al mare e attraversare il castello tra degustazioni di prodotti locali ed esibizioni di artisti di strada. Restando nella Capitale, invece, la terrazza del Pincio, così come quella del Giardino degli Aranci, sono sicuramente due luoghi da tenere a mente. Dal Gianicolo, il cielo stellato sulla città eterna regalerà uno spettacolo unico, da non sottovalutare anche le ville e i parchi della Capitale.

Per immergersi nella storia, Roma World - il parco a tema Antica Roma - propone una serata di stelle e non solo il 10 agosto: ingresso gratuito al parco, a partire dalle 18 per andare a caccia di stelle cadenti. Sarà presente un astronomo per rispondere a tutte le curiosità sul fenomeno astronomico e si potrà visitare in anteprima il set di Ben Hur: l’Arena dove è stato ricostruito il Circo Massimo per la nuova serie TV “Those About to Die” diretta da Roland Emmerich e con protagonista Anthony Hopkins.

L'associazione Roma Caput Tour organizza una visita speciale nel Foro Romano in occasione della Notte delle Stelle Cadenti. L’area archeologica vista dall’altura del Campidoglio diventerà, in questa speciale sera d’estate, un’esperienza incredibile. La passeggiata partirà dai piedi del Campidoglio, per poi arrivare in Piazza del Campidoglio e scoprire tutti i segreti del colle più importante di Roma.

Se però si vuole lasciare la città, alla ricerca di un po' di fresco (oltre che di cieli stellati), il suggerimento è quello di spostarsi ai Castelli Romani. In particolare, 10, 11 e 12 agosto, nel Parco di Tuscolo arriva "Il cielo di Tuscolo", manifestazione di stelle, musica e archeologia. Il 10 agosto alle 21.30 ci sarà l'evento "Le stelle della notte di San Lorenzo": come orientarsi nell'universo e chiacchiere stellari con Alessandro Berlingeri (Scienzimpresa), a cura di Frascati Scienza Concerto di Claudio Prima & SEME (quartetto d’archi e organetto).