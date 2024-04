A.R.M.A., un musical di libertà

Cosa hanno in comune Anna Magnani, Rita Levi-Montalcini, Margherita Hack e Alda Merini? Sono tutte “anime indocili” che hanno rifiutato un destino assegnato dalla tradizione socio-culturale loro contemporanea e con tenacia e difficoltà, modellando le proprie storie, hanno fatto la storia del ‘900 nel difficile passaggio dalla dittatura fascista all’Italia democratica del dopoguerra.



Le loro storie sono qui raccontate da un capocomico che nell’ossessione di debuttare con la sua compagnia di avanspettacolo, un po’ scalcinata, ci fa immergere nelle atmosfere di una forma di spettacolo che, nel contesto degli anni cupi della dittatura e della guerra, con ironia, umorismo e creatività, ha consentito spazi di espressione contro censura e pressione politica, rappresentando un fenomeno artistico indelebile nella costruzione dell’identità culturale italiana.



“Spettacolo nello spettacolo” per temi ancora attualissimi di passione, libertà e coraggio che gli autori consegnano a chi vuole utilizzarli come rimedi contro la cultura dell’indifferenza, contro le discriminazioni e contro ogni forma di guerra.





