Dossier Fibra killer

"Mio padre morto per colpa dell’amianto sulle navi della Marina militare"

Domenico Sabbioni si è ammalato in servizio. "Faceva una guerra che non sapeva di dover combattere", raccontano i figli. Come lui, centinaia di persone sono uscite dagli anni in Marina con un mesotelioma. Ma secondo la Difesa, le "vittime del dovere" non hanno diritto a nessuna forma di risarcimento. Se non dopo una lunga e dolorosa battaglia legale