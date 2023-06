Dossier Diffide di genere

L'effetto di Pro Vita sugli studenti trans. Così la lotta contro la Carriera Alias può favorire l'abbandono

La onlus vicina a Meloni&Co. ha inviato diffide a oltre 200 istituti in Italia per impedire l'applicazione del protocollo che permette il cambio di nome. Marrazzo (Partito Gay): "Così i giovani in transizione lasciano scuola"