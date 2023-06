INTERVISTA | Pratelli: "La destra è ai comandi di Pro Vita. Carriera Alias? È in oltre 30 scuole, strumento da potenziare"

L'inizio dei corsi di formazione obbligatori per educatori ed educatrici dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali ha scatenato la polemica della destra. Non solo. A fare da cavalleria ai comunicati del gruppo capitolino di Fratelli d'Italia e della consigliera regionale Maria Chiara Iannarelli, è stata la onlus Pro Vita&Famiglia. Antiabortisti, creatori di un numero verde "anti-gender" al quale segnalare eventi o iniziative di questo tipo, si sono scagliati contro l'assessora a scuola, lavoro e formazione Claudia Pratelli: "Rifiutiamo una visione totalitaria in cui lo Stato, le amministrazioni locali, la politica strappano l’educazione ai genitori, calpestano la loro libertà educativa, e impongono il pensiero unico, ovvero quello della lobby Lgbtqia+".

RomaToday ha intervistato l'assessora sul tema, partendo proprio dai tanto discussi corsi di formazione arrivando alla Carriera Alias e al Roma Pride 2023, al centro delle polemiche per il patrocinio prima accordato e poi ritirato dalla Regione Lazio.

Assessora, ci può spiegare nel dettaglio di cosa trattano i corsi di formazione partiti quest'anno e riservati agli educatori delle scuole d'infanzia e degli asili comunali?

"Il piano triennale formativo è una vera novità, una rottura col passato nei modi e nei contenuti. Innanzitutto sono lezioni in presenza e riunisce scuole d'infanzia e nidi, per dar seguito alle indicazioni regionali e nazionali sulla continuità educativa 0-6 anni. Poi, se fino al 2022 il modello prevedeva pacchetti formativi tra cui scegliere, adesso ci sono due moduli obbligatori per tutti e uno a scelta del collegio docenti o del gruppo educativo. Quelli obbligatori sono sull'inclusione di bambine e bambbini con bisogni educativi speciali, con focus sul background migratorio e la disabilità e l'altro è sull'educazione alle relazioni e la decostruzione degli stereotipi di genere. Il terzo, a scelta ma non facoltativo, può essere tra 'lo spazio come terzo educatore' e l'importanza dell'alleanza educativa, sia tra scuola e famiglie sia all'interno del gruppo educativo docente. E' evidente che c'è anche un'impronta politica in queste scelte, oltre a studi anche molto antichi. Penso a quelli che hanno ampiamente dimostrato che gli stereotipi di genere si presentano già nei primi anni di vita".

Quindi qual è lo scopo del Comune?

"Avere un modulo formativo che rafforzi educatori e docenti riguardo a questo tema , per rendere più solidi i nostri educatori. Idem per i bisogni educativi, perché nella fascia 3-6 le certificazioni di disturbi sono sempre più precoci, c’è esigenza di approfondire tutti gli elementi utili per percorso educativo che sia inclusivo per tutti. Il tema di decostruire gli stereotipi di genere, fin dai primissimi anni di vita, è fondamentale. Dev’essere un’educazione in cui vengano riconosciute e accolte le emozioni di tutti, bypassando questo codice implicito della cultura patriarcale. È un passaggio fondamentale per contrastare la violenza di genere. È dai primissimi anni di vita che si interiorizzano quei codici e quei significati".

Su questo, però, i Pro Vita e la destra hanno levato gli scudi. Secondo lei perché?

"Innanzitutto mi faccia dire che la soddisfazione da parte degli educatori e delle educatrici è stata molto ampia, aspettavano temi del genere da anni, in particolare la decostruzione degli stereotipi. D'altronde la stessa Convenzione di Istanbul lo prevede. Come mi spiego certi attacchi? Diciamo subito che proviene da una parte della destra e da una parte dell'associazionismo cosiddetto Pro Vita, frutto probabilmente dei loro peggiori fantasmi, non ancorati a elementi concreti. I loro attacchi sono gravi: hanno detto che mettiamo a rischio la tutela dei minori e insegniamo loro a essere gay. Per me è semplicemente inconcepibile".

Ha ricevuto pressioni in forma privata o indiretta?

"No, perché non c'è spazio da parte mia per questo tipo di ingerenze. Il dibattito su questi temi, fatto così, non ha alcuna ragione di esistere e qualsiasi discussione va svolta in pubblico, in maniera trasparente. Violenza di genere, la parità di genere e il diritto ad essere come si vuole, sono temi su cui non c'è margine per discuterli".

Parliamo di Carriera Alias: la onlus Pro Vita&Famiglia a dicembre 2022 ha inviato centinaia di diffide alle scuole di tutta Italia che hanno deciso di applicarla. Lei che ne pensa?

"L'attivazione della Carriera Alias è un percorso fortunatamente in crescita, che sta coinvolgendo sempre più scuole a Roma e nel Lazio. Da noi sono oltre 30 gli istituti, tra questi anche scuole medie. E' una misura importante, corretta, che interviene su un aspetto delicato che è quello dell'abbandono scolastico. Gli anni dell'adolescenza sono delicati, poter abitare un luogo accogliente e non giudicante, nel quale ciascuno si senta riconosciuto, è fondamentale".

La Carriera Alias è un protocollo applicato già da molte università, da scuole e all'estero anche da aziende che permettono ad una persona di figurare sui documenti con un altro nome, coerente con l'identità di genere percepita dal soggetto

Quindi il fenomeno dell'abbandono scolastico da parte di studentesse e studenti trans è reale?

"Lo abbiamo rilevato, c'è connessione tra la mancata applicazione della Carriera Alias e la dispersione. Recentemente la Rete degli Studenti Medi, insieme ad Ires, ha svolto un'indagine sulla salute mentale e ha rilevato molti punti interessanti sul tema del malessere psicologico. Ma ha fatto emergere anche fenomeni di sofferenza legati alle discriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identità di genere, anche a causa di atti di bullismo. E questo porta al ritiro da scuola. Pro Vita&Famiglia ha fatto un'estesissima azione di contrasto, mettendo in campo un'azione violenta e pericolosa. Non aiuta nessuno spaventare le scuole, perché se diventano respingenti e chiuse si fa solamente il male delle studentesse e degli studenti trans".

Questa pressione può far desistere molti dirigenti scolastici?

"Io confido che la carriera alias non si arresti, vada avanti. Ci sono associazioni che si occupano di tutelare le scuole legalmente e di supportarle anche nella stesura del regolamento, penso a 'Genderlens' in collaborazione con 'Agedo', l'associazione di genitori e parenti di persone omosessuali. A roma non sono poche, ad oggi secondo l’elenco che viene aggiornato costantemente, sono oltre 30, con formule differenti. Tra queste ci sono anche Istituti Comprensivi. Ci devono essere linee guida nazionali che diano orientamento per i regolamenti sulle carriere alias, supportare le scuole complessivamente anche fornendo un segnale rispetto all’utilità di questo strumento".

Le associazioni che si battono contro l'aborto, contro la cosiddetta "teoria gender" e le carriere alias stanno aumentando la loro frequenza di azione e la loro pressione, secondo lei perché?

"Non c’è dubbio che avere un filo diretto con pezzi importanti della maggioranza di governo nazionale e adesso anche nel Lazio, abbia modificato il tono e la sicurezza di queste associazioni. Trovo gravissima la vicenda del Pride e per la quale a seguito della concessione del patrocinio della Regione, a seguito di una protesta vigorosa e scomposta da parte delle associazioni cosiddette Pro Vita, questo sia stato ritirato. Con motivazioni incredibili, tipo che il manifesto del Pride lede la sensibilità dei cittadini del Lazio. Invece ci sono quotidiani incoraggiamenti a discriminare i cittadini Lgbtq da parte di queste associazioni e questo non lede la sensibilità dei cittadini? Praticamente così un pezzo di destra dice 'noi stiamo ai vostri comandi'".