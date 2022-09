VIDEO | Tassisti a caccia di turisti da spennare: "Applico le tariffe che decido io"

"Tassisti a caccia di turisti da spennare". Parlano da sole le immagini rese note sulla pagina facebook Roma Pulita! in cui si vedono alcuni taxi rifiutare con una scusa le corse agli italiani, in cerca di qualche cittadino straniero da poter portare a destinazione senza applicare le tariffe stabilite dal comune di Roma. A denunciare l'accaduto, con il video senza censura recapitato negli uffici del sindaco e del comandante della polizia locale di Roma Capitale, il blogger Stefano Miceli.

Un video della durata di poco meno di due minuti, "girato durante l'orario di chiusura dei Musei Vaticani - spiega Miceli al nostro giornale -. Si tratta di tassisti liberi, che non fanno capo a nessuna cooperativa che si possono trovare tranquillamente anche nella zona degli aeroporti di Ciampino e Fiumicino a caccia di turisti da spennare".

"È venerdì sera 16 settembre, sono le 20:30 e su viale Vaticano si riversano i turisti che, all’uscita dei Musei, cercano un taxi. E alcuni taxisti cercano proprio loro. Per spennarli. Il meccanismo è semplice: se sei italiano e chiedi di salire, ti rispondono che l’auto è prenotata. Se sei straniero, inizia la lotteria. Ce n’è uno che coordina e, dopo aver concordato un prezzo che nulla ha a che vedere con le tariffe comunali, altrimenti sta fa stabilisce chi deve salire e dove. “Io applico quello che cavolo voglio io”, dice uno di loro quando gli viene fatto notare che non può fare come gli pare".

Immagini dove si vede uno dei tassisti ripresi avvicinare la donna che sta girando il video: "Signora, non facce le foto eh. Signora? Lei non deve fare le foto. In più va a parlare con i clienti. Che è del comune di Roma lei?", le chiede il tassista. La donna le dice che sta facendo una truffa e deve applicare le tariffe stabilite, ed il conducente senza mezzi termini le risponde: "Io applico quello che voglio io".

"Prima di pubblicare questo video, i cui i dati sensibili sono stati cancellati e le voci camuffate, ho fatto in modo che arrivasse nelle mani del comandante della polizia Locale e in quelle dello staff del sindaco - conclude Stefano Miceli -. In attesa dei loro provvedimenti, godetevi lo ‘spettacolo’ con cui Roma celebra la settimana europea della mobilità. Nella totale anarchia".