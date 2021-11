VIDEO | Don Bosco, restituita a Ennio Di Lalla la sua casa occupata: "È finito un incubo"

I Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, dell’appartamento di proprietà di Ennio Di Lalla, un romano di 86 anni, nel quartiere Don Bosco, che era stato occupato arbitrariamente e lo hanno sgomberato su ordine del PM.



A seguito della denuncia presentata dall’anziano che, lasciato incustodito l’appartamento, era stato avvisato da alcuni condomini che qualcuno si era arbitrariamente introdotto e stabilito al suo interno, di fatto occupandolo, i Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà hanno immediatamente informato la Procura della Repubblica di Roma con una dettagliata informativa, proponendo il sequestro urgente dell’immobile. La casa è stata restuita a Ennio Di Lalla: "È finito un incubo".

"Oggi a Don Bosco ho incontrato Ennio, 86 anni, vittima di una situazione quasi surreale: la sua abitazione, di cui è legittimo proprietario, è stata occupata da una rom e come se non bastasse è stato necessario richiamarla poiché l’unica a possedere le chiavi dell’appartamento a seguito del cambio di serratura. - in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e responsabile regionale Lega dipartimento politiche sociali e disabilità - Purtroppo, una volta entrato nell’appartamento, Ennio ha avuto un malore tanto da richiedere l’intervento degli infermieri perché la casa in cui non riusciva più a rientrare dallo scorso 13 ottobre è stata ritrovata in condizioni disastrose: sporcizia ovunque, un cane chiuso in cucina da chissà quanto tempo e numerosi furti, tra cui dei quadri. Come già comunicato all’avvocato, mi sono messa a disposizione per aiutare e rimettere l’abitazione in condizioni umane e vivibili: tutta la nostra vicinanza e solidarietà per una vicenda assurda e sulla quale non abbiamo mai smesso di fare luce!".