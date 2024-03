VIDEO | Il corteo degli Ncc paralizza Roma. La marcia verso piazza della Repubblica

Dovevano essere solo 20 automibili ma, alla fine, ce ne erano centinaia. Gli Ncc hanno invaso Roma in una giornata di protesta indetta contro il ministro dei trasporti, Matteo Salvini. Le immagini ed i video raccolti raccontano delle tantissime auto nere che, verso l'ora di pranzo, hanno letteralmente paralizzato la circolazione romana.

Il corteo è partito da piazzale Nervi intorno alle 13, all'Eur. Le auto si sono mosse lungo viale Cristoforo Colombo passando poi per San Giovanni, Santa Maria Maggiore, via Cavour fino ad arrivare, intorno alle 14, a piazza della Repubblica. Qui scatterà un vero e proprio sit in che i lavoratori del noleggio con conducente metteranno in scena per chiedere il ritiro dei decreti attuativi in disucssione al Mit che, secondo loro, limitererebbero la loro professione.

Disagi

Tantissimi i disagi per gli automobilisti e gli utenti del trasporto pubblico. Le auto, scortate in cime dalla polizia locale di Roma, si sono mosse a "passo di lumaca". Come detto, erano state autorizzate solo 20 vetture, come accaduto, in un certo senso, per la "protesta dei trattori". Invece, col passare dei minuti, sempre più Ncc si sono uniti ai manifestanti, bloccando, o quasi, via Cristoforo Colombo.