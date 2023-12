VIDEO | Maltempo a Roma: piove nella stazione della metro B

Disagi per gli utenti della stazione Piramide. Allerta meteo nella Capitale per le prossime 24 ore

Piove nella stazione della metro B. Sono eloquenti le immagini girate da un lettrice di RomaToday costretta a "guadare" le pozzanghere createsi all'ingresso della fermata Piramide e in prossimità delle scale mobili di accesso alle banchine. Infiltrazioni dall'alto, conseguenza del maltempo che sta interessando in queste ore la Capitale. Nonostante le cascate, la stazione è comunque aperta.

Maltempo a Roma

Roma interessata oggi, come da allerta diramata dalla protezione civile, da forti precipitazioni e temporali su tutta la città. Molte le strade e i marciapiedi allagati. Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, a Roma oggi "cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 7mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1969m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da sudest. Allerte meteo previste: pioggia".