VIDEO | "Una vita da social", migliaia di studenti a lezione dalla Polizia di Stato

Nella cornice di Villa Doria Pamphilj, la tappa conclusiva della campagna di prevenzione dei rischi nel web organizzato dalla Polizia postale in collaborazione con il ministero della Pubblica istruzione

Più di cinquemila studenti romani, dalle classi elementari fino alle superiori, hanno partecipato alla tappa conclusiva di “Una vita da social” stamattina, venerdì 29 aprile. Una Villa Pamphilj soleggiata e piena di ragazzi dalla mattina per questa campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione nell’ambito del progetto “Generazioni connesse”, con lo scopo di sensibilizzare i minori dai rischi e pericoli della rete: gli specialisti della Polizia postale, ormai da 9 anni, girano l’Italia a bordo di un truck incontrando, proprio a bordo di questo mezzo speciale, studenti, genitori e insegnati.

Ad attendere gli studenti stamattina non c'è solo il truck, ma anche il Camper rosa della campagna “Questo non è amore”, il Nucleo artificieri, le squadre dei Cinofili, la Fluviale, la Polizia scientifica, le Fiamme oro, la Polizia stradale, la Polizia ferroviaria, il Reparto volo, i mezzi della Mobile e l’ormai immancabile Lamborghini.

Molti gli interventi di personaggi del mondo dello spettacolo e delle sport, come Vincent Candela, Tommaso Rocchi, Maurizio Lastrico, Dino Abbrescia, Ricky Memphis. I ballerini di "Ballando con le stelle: Stefano Oradei, Lucrezia Lando e Anastasia Kuzmina. Poi Ricky Tognazzi, a cui è stata regalata una torta a sorpresa per il suo compleanno. Sul palco, anche l'intervento di Don Coluccia, il prete fortemente impegnato per la legalità soprattutto nelle periferie della Capitale. All’iniziativa, oltre al questore di Roma, Mario Della Cioppa e il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, hanno partecipato anche rappresentanti dell’Arma dei carabinieri, della Guardia finanza, il comandante della Polizia locale.

Nella mattinata di oggi spazio anche all’iniziativa “Scuole sicure”, con la quale gli agenti entrano fisicamente negli istituti per trasmettere ai giovani gli ideali di legalità, giustizia e rispetto. Nel solo territorio della provincia di Roma, gli agenti dell’ufficio Ppevenzione generale e soccorso pubblico, durante l’ultimo anno scolastico hanno incontrato poco meno di 25mila giovani, suddivisi in 1300 classi.