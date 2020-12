Tra gli ultimi in tempi di covid: in strada con la Croce Rossa per dare supporto a senza dimora e nuovi poveri

Una sistemazione di fortuna all’interno di un sottopasso chiuso trasformato in una discarica abusiva. Le stazioni della linea C della metropolitana di Roma. Visi infreddoliti, stanchi. Sguardi persi di chi va avanti provando a sopravvivere alla fame, ma soprattutto al freddo ormai in arrivo.

Sono le storie di chi viene assistito ogni settimana dai volontari dell’unità di strada di Croce Rossa. Senza dimora a cui il coprifuoco imposto per il Covid cambia poco. Ma non solo, perché a ricevere assistenza sono anche le famiglie indigenti, come Barbara, separata e con un figlio autistico a cui dedica tutta la sua vita.

“Nel nostro magazzino ci sono gli alimenti che le persone ci donano quando vanno a fare la spesa, ma riusciamo a ritirare anche pasto caldi dai forni che ci offrono le loro eccedenze e che noi portiamo ai nostri assistiti”, spiegano i volontari. E dal loro magazzino si parte, verso gli ultimi. A cui si porta anche un sorriso e un momento di conforto. Ma anche l'assistenza necessaria per fare la carta di identità e, per chi ha i requisiti, aiutarlo nella formulazione del reddito di cittadinanza.