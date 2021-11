VIDEO | Su via Condotti è già Natale: accese le luminarie

Il Natale, a via Condotti, inizia con il Black friday. Ieri sera, venerdì 27 novembre, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri sono state accese le luminarie sulla più importante strada del lusso della Capitale d'Italia. Primo atto, in centro, del mese dello shopping e delle feste in vista del 25 dicembre. A finanziare l'iniziativa, quest'anno, è stata la maison Bulgari. L'accensione, invece, è stata accompagnata dalle note della banda dei Carabinieri.

Presenti l'assessore al Turismo, Alessandro Onorato, il presidente dell'associazione Via Condotti, Gianni Battistoni, e Gianni Letta nella veste di amico dell'associazione.

"Grazie a a Bulgari per aver sostenuto questa bellissima illuminazione che ci apprestiamo ad ammirare", ha detto Gualtieri. "Tantissime luci, a basso consumo, che valorizzeranno questa via, cuore pulsante dell'eccellenza italiana e internazionale. Saranno feste natalizie che dovremo affrontare con tutte le cautele necessarie a contrastare questa pandemia ma che vogliamo siano anche un momento di gioia e di rinascita della nostra città". Dopo aver ricordato di aver fatto parte della lista Civica che ha appoggiato Gualtieri in campagna elettorale, Battistoni si è detto "onorato" che la "prima uscita da sindaco per il Natale sia a via Condotti, spero che la voglia di Roma che pervade i cittadini e i turisti trovi uno sviluppo positivo".

"Questa- ha detto proprio Letta- è la prima strada del centro ad accendersi. Il declino di via Condotti equivarrebbe al declino di Roma. Quindi- ha aggiunto rivolto al sindaco- si tenga cara questa strada".

"Questo- ha invece detto il Ceo di Bulgari, Jean Chrisophe Babin, anche lui presente in strada- deve essere un anno di rinascita. Partono da via Condotti, cuore della città per il lusso e strada con la più alta concentrazione di griffe di lusso del mondo, gli auguri per un 2022 più bello del 2021".