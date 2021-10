VIDEO | Il Policlinico Umberto I presenta il Centro senologico integrato

Il policlinico Umberto I ha presentato il centro senologico integrato (breast unit) per combattere assieme alle donne colpite il tumore alla mammella.

"Il Policlinico è diventato il luogo di riferimento delle donne - racconta il direttore generale Fabrizio d'Alba -. Questo è un momento simbolico perché con la revisione di questo modello organizzativo vogliamo restituire centralità ai bisogni del paziente".

Con un'equipe di 50 unità, la Sapienza sarà al supporto del lavoro del Policlinico: "Oggi è una giornata magnifica perché questa breast unit fornirà in un unico luogo l'assistenza alle donne con un gruppo di esperti multidisciplinari - aggiunge la Magnifica rettrice dell'Università Antonella Polimeni-. Con Sapienza Sport daremo la possibilità di effettuare attività sportiva alle donne prese in carico e, in più, il supporto dell'area psicologico che abbiamo attivato è integrato alle attività del Policlinico".

"Un unico luogo in cui i servizi ruotano attorno alle donne e non viceversa - afferma l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Questo è il punto di forze delle breast unit. Sugli eventi accaduti durante la manifestazione di sabato è inaccettabile quello che abbiamo dovuto vedere: chi non rispetta il lavoro degli altri non merita assistenza".