Dal Pigneto all'Alessandrino, nel 2024 700.000 euro per 5 aree verdi del V municipio

Villa Gordiani, il parco di villa de Santis, il parco Madre Teresa di Calcutta. Sono le aree verdi su cui la direzione gestione territoriale ambientale e del verde e il Municipio V stanno intervenendo con fondi e lavori decisi per questo 2023. Mentre i lavori proseguono, la giunta è già concentrata su quello che sarà il lavoro di riqualificazione per il 2024: spazi verdi, parchi, aree ludiche sono infatti al centro della programmazione e si sta lavorando sull'inserimento nel piano investimenti municipale.

Del piano fa già parte il giardino Angelo Galafati al Pigneto, area per la quale proprio in queste ore l’ufficio verde pubblico è impegnato nel processo partecipativo.

Dall'assessore al verde pubblico Edoardo Annucci arriva l'annuncio che è "volontà dell’amministrazione intervenire in molteplici aree". Tra queste troviamo il parco del Torrione Prenestino al Pigneto), il parco Roberto Almagià (Prenestino), il giardino di largo San Luca al Prenestino, il giardino di via delle Giunchiglie a Centocelle e il giardino di via del Campo all'Alessandrino.

"Ogni giorno come giunta municipale lavoriamo per riqualificare il verde pubblico esistente e per favorire la creazione di nuovi spazi, consapevoli dell’importanza e delle funzioni sociali, ricreative, sportive e ludiche che possono avere parchi e giardini" spiegano il presidente del umnicipio V Mauro Caliste e l’assessore al verde pubblico Edoardo Annucci. "A seguito del decentramento delle aree verdi fino a 20.000 metri quadri dal Dipartimento Tutela ambientale al Municipio, abbiamo avviato un percorso di ricognizione in tutto il territorio, proprio per avviare le manutenzioni e le riqualificazioni necessarie. Servirà del tempo per recuperare anni ed anni di mancate manutenzioni, ma il nostro impegno per il verde è costante e dei primi risultati iniziano a vedersi".

cinque aree, per una spesa totale di 700.000 euro, derivanti dal titolo II del piano investimenti. In particolare la giunta del municipio V ha spinto per la riqualificazione del parco del Torrione Prenestino. L'area viene ritenuta strategica per garantire sicurezza all'intera zona. Attività di riappropriazione sono in corso con i cittadini e nel corso dell'estate diversi sono stati gli eventi svolti al suo interno nell'ambito dell'estate romana. Il tutto prevedendo la chiusura dei cancelli nelle ore notturne.