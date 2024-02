Running: quali sono gli infortuni più comuni e come prevenirli

La corsa è un'attività fisica dalle mille proprietà benefiche: aumenta la resistenza cardiovascolare, tonifica i muscoli, riduce lo stress e migliora l'umore. Ma come per qualsiasi altra attività fisica, è importante seguire alcune semplici regole per evitare di incorrere in fastidiosi infortuni.

Quali sono gli infortuni più comuni

Tra gli infortuni più frequenti per coloro che approcciano al running, ci sono:

Problemi alla caviglia: le distorsioni alla caviglia sono tra gli infortuni più comuni, soprattutto nei principianti.

Consigli per prevenire gli infortuni

Ormai è risaputo: prevenire è meglio che curare. Per questo è consigliato adottare alcune pratiche virtuose per ridurre al minimo il rischio di incorrere in infortuni durante la corsa:

Riscaldamento e defaticamento: prima di iniziare a correre, è importante scaldare i muscoli con esercizi di stretching e mobilità articolare. Allo stesso modo, al termine della corsa, è importante eseguire esercizi di defaticamento per favorire il recupero.

Cosa fare in caso di infortunio

In caso di infortunio, è importate consultare tempestivamente un medico, per ottenere una diagnosi e trattamenti adeguati. In alcuni casi, può essere necessaria la fisioterapia per riabilitare la parte infortunata e prevenire recidive.

Conoscere i rischi e le strategie di prevenzione è fondamentale per godersi la corsa in sicurezza e raggiungere i propri obiettivi di allenamento, vivendo lo sport in modo consapevole e appagante.